"Wrocław Miasto Przygody" - to nazwa nowej kampanii turystycznej promującej stolicę Dolnego Śląska. W jej ramach powstał m.in. spot nawiązujący do tajemnicy Skarbu Ołbińskiego, który wyświetlany będzie na ekranach kin w polskich miastach.

Kampanię "Wrocław miastem przygody" zainicjował spot, w którym wzięli udział popularni aktorzy, w tym gwiazda polskiego kina i teatru - Daniel Olbrychski. Film przenosi widzów w najpopularniejsze miejsca w mieście - do Hali Stulecia, Narodowego Forum Muzyki, na Bulwary Dunikowskiego, czy wrocławski Rynek.

Motywem przewodnim kampanii są przygody związane z poszukiwaniami Skarbu Ołbińskiego, który - według legendy - miał zostać ukryty w sarkofagu Piotra Włostowica.

Ówczesne Opactwo Ołbińskie było w swoim czasie czymś niespotykanym w tej części Europy. To, co dziś z niego zostało, już zasługuje na miano skarbu - zwraca uwagę prof. Piotr Oszczanowski, dyrektor Muzeum Narodowego we Wrocławiu.

Mamy pełne prawo przypuszczać, że w grobie Włostowica jest skarb. A nawet jeśli nie, to Wrocław jest sam w sobie swoistym skarbem, wartym odkrycia - zachęca Oszczanowski.

Kina, bilbordy, internet

Spot będzie wyświetlany na 170 ekranach kin w Warszawie, Poznaniu, Krakowie, Katowicach, Łodzi, Gdańsku i Szczecinie. Miasto będzie także promować swoją ofertę za pomocą kampanii outdoorowej na co najmniej 260 nośnikach oraz w przestrzeni internetowej.

Wrocław to przepiękne wspomnienia, które trwają już blisko 60 lat. Przyjaźnie, wspomnienia z pracy, ale równocześnie z każdym rokiem, zwłaszcza ostatnio, coraz większy zachwyt nad miastem, które tak się przez lata zmieniło - na plus - podkreśla Daniel Olbrychski.

W ramach nowej kampanii do odwiedzenia stolicy Dolnego Śląska zachęcają także inni przedstawiciele kultury, muzyki i sztuki, w tym Marek Krajewski, Mrozu i Robert Makłowicz.

Miliony turystów

Jak wskazuje dyrektor Wydziału Promocji Miasta i Turystyki UM Wrocławia Radosław Michalski, w 2022 roku Wrocław odwiedziło 5,8 mln turystów.

Jesteśmy atrakcyjnym kierunkiem dla turystów z Polski i nie tylko. Nie chcemy na tym poprzestać. Pokazując Wrocław jako "Miasto Przygody" liczymy, że kolejni odwiedzający poczują niepowtarzalny klimat naszego miasta, jego atmosferę, wspaniałe zakątki i życie, którym tętni od rana do wieczora. Wierzymy, że Wrocław zaprezentowany w filmowym trailerze zainspiruje każdego do przeżycia tutaj swojej wyjątkowej przygody - zachęca Michalski.