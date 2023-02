​Zarzut czynnej napaści na policjanta przedstawiono 39-letniemu Tomaszowi Z. Mężczyzna zadał funkcjonariuszowi wiele ciosów nożem. Stało się to wczoraj (1.02) wieczorem w Legnicy na Dolnym Śląsku.

/ Zdjęcie ilustracyjne / Shutterstock

Policjanci mieli podejrzenia, że mężczyzna którego zauważyli na jednej z legnickich ulic sprzedaje narkotyki. Chcieli go wylegitymować, ale on rzucił do ucieczki.

Jak informuje prokuratura - kiedy jeden z policjantów dobiegł do ściganego, ten zaczął go szarpać i uderzać. Potem wyjął nóż. Zadał nim mundurowemu wiele ciosów. W głowę, rękę i nogę.

Życiu policjanta nic nie zagraża. Po opatrzeniu wypuszczano go ze szpitala do domu.

A zatrzymanemu 39-latkowi przedstawiono zarzut napaści na funkcjonariusza, sąd zdecyduje czy zostanie tymczasowo aresztowany. To recydywista - był wielokrotnie karany. Spędził 8 lat w za kratkami za rozbój i uszkodzenie ciała. Teraz grozi mu do 15 lat więzienia.