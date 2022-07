​Wrocław ma drugi aquapark. Dziś otwarto nowy obiekt przy ulicy Polnej na osiedlu Brochów. Jego budowa trwała 2,5 roku. Koszt inwestycji to 43 miliony złotych. Do dyspozycji kąpiących się są między innymi dwie 25-metrowe niecki do pływania. Jest także strefa saun czy duża sala do ćwiczeń.