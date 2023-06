Szybciej i taniej niż z innymi przewoźnikami dotrą podróżni pociągiem Kolei Dolnośląskich z Wrocławia do Świnoujścia. Już w te wakacje rusza pierwszy pociąg KD Premium w relacji Wrocław Główny – Świnoujście. To największa zmiana w nowym rozkładzie jazdy, który wchodzi w życie 11 czerwca.

Rozkłady jazdy kolei w Polsce zmieniają się częściej niż w innych krajach Europy. Kolejna modyfikacja nastąpi w drugą niedzielę czerwca. Wiele pociągów minimalnie zmieni wówczas godziny odjazdów, a na niektórych trasach czekać nas będą remonty.

Debiutuje Nadmorski, wraca Adrspach

Ze stolicy Dolnego Śląska w biało-żółtych pociągach dojedziemy... nad morze! Premierowe połączenie wyruszy z Wrocławia 24 czerwca o godz. 5:40. O 11:10 będziemy w Świnoujściu. Powrotny pociąg Kolei Dolnośląskich ruszy o 16:40 ze Świnoujścia, a do Wrocławia Głównego dojedzie o 22:07.

Będą to najszybsze pociągi na tej trasie, wprowadzamy także rezerwacje miejsc w cenie biletu. Rozwijamy się i zaczynamy korzystać z otwartych dostępów na trasy wykraczające poza nasze województwo - mówi Damian Stawikowski, prezes Kolei Dolnośląskich. Jak dodaje, "zapraszamy na pokład naszych pociągów Dolnoślązaków z Wrocławia, Legnicy, Lubina i Głogowa - bo w tych miejscowościach pociąg zatrzyma się w naszym województwie".

Ceny biletów to 79 zł z Wrocławia oraz 69 zł z pozostałych dolnośląskich miejscowości i z Zielonej Góry. Bilety będzie można rezerwować w aplikacji Koleo.

Od czwartku 8 czerwca wznowione zostaną także połączenia z Wrocławia do Adrspachu. Do czeskiego Skalnego Miasta będzie można podróżować w weekendy i święta. Połączenia te rokrocznie cieszą się ogromną popularnością wśród podróżnych.

Dlatego wstrzymaliśmy już przedsprzedaż biletów na 8 czerwca, bo tak wiele osób podjęło decyzję o wyjeździe do Skalnego Miasta w Boże Ciało - mówi Bartłomiej Rodak, rzecznik prasowy Kolei Dolnośląskich.

Na trasie pojawi się też, po raz pierwszy, nowy przystanek kolejowy - Boguszów-Gorce Dzikowiec.

Zamknięcia i komunikacja zastępcza

Prace naprawcze będą prowadzone na licznych odcinkach kolejowych na Dolnym Śląsku. A w związku z nimi część tras podróżni pokonają autobusami. Czasowe zamknięcia czekają nas na odcinkach:

Strzegom - Jaworzyna Śląska;

Lubań Śl. - Węgliniec i Lubań Śl. - Gryfów Śląski;

Świdnica Miasto - Bielawa;

Mościsko Dzierżoniowskie - Kamieniec Ząbkowicki;

Jelcz-Laskowice - Siechnice (zamknięcie nocne, niektóre pociągi);

Smardzów Wrocławski - Strzelin;

Wałbrzych Główny/Ścinawka Średnia - Kłodzko.

Podróżnych tradycyjnie prosimy o uważne sprawdzanie komunikatów na stacjach oraz śledzenie powiadomień o utrudnieniach na stronie kolejedolnoslaskie.pl przed każdą planowaną podróżą - mówi Bartłomiej Rodak, rzecznik Kolei Dolnośląskich.

Kulturzug. Nowe przystanki

Po przerwie na dolnośląskie tory wraca Kulturzug - obsługiwany przez Deutsche Bahn "Pociąg do Kultury".

Poza stacją Boguszów-Gorce Dzikowiec prace prowadzone przez operatora sieci zakończyły się na przystanku Świdnica Zawiszów. Zatrzymywać się na nim będą pociągi jadące po liniach D5 i D16.

Do rozkładu - póki co weekendowo - włączona zostaje także linia kolejowa ze Świdnicy do Jedliny-Zdroju. Do rozkładu jazdy wróci także Kulturzug, kursujący bezpośrednio z Wrocławia do Berlina. Pierwszy Pociąg do Kultury przyjedzie do Wrocławia 16 czerwca - a po polskiej stronie zatrzyma się w Legnicy, Bolesławcu i Węglińcu.

Informacje na temat bieżących utrudnień można sprawdzać na stronie Opóźnienia pociągów | Koleje Dolnośląskie (kolejedolnoslaskie.pl).