O 20 minut skrócił się czas przejazdu koleją z Katowic do Bielska-Białej. Dotychczas z uwagi na prace torowe konieczny był objazd łącznicą do Zabrzegu. Teraz między Goczałkowicami a Czechowicami-Dziedzicami pociągi jeżdżą po dwóch nowych torach – podało we wtorek PKP PLK.

Stacja Czechowice - Dziedzice / Katarzyna Głowacka / PKP PLK / Katarzyna Głowacka z zespołu prasowego PKP Polskich Linii Kolejowych poinformowała, że efektem inwestycji na linii Goczałkowice-Zdrój - Czechowice-Dziedzice - Zabrze są szybsze podróże na trasie z Katowic do Zebrzydowic i w Beskidy. Od poniedziałku pociągi jeżdżą po dwóch nowych torach między Goczałkowicami a Czechowicami-Dziedzicami. Czas przejazdu z Katowic do Bielska-Białej skrócił się o około 20 minut. Wcześniej, ze względu na prace torowe, konieczny był tymczasowy objazd łącznicą do Zabrzegu, który wydłużał podróż - powiedziała Głowacka przypomniała, że inwestycja objęła też modernizacje na stacji w Czechowicach-Dziedzicach. Perony są bardziej dostępne i komfortowe. Pasażerowie jadący w stronę Katowic, w Beskidy czy do granicy z Czechami korzystają z dwóch nowych peronów wyposażonych w wiaty, ławki, nagłośnienie i oświetlenie. Powstało przejście podziemne wyposażone w windy. (...) PKP PLK wyposażyły stację Czechowice-Dziedzice w lokalne centrum sterowania - wymieniła. "Węzeł czechowicki jest śląskim odcinkiem korytarza sieci bazowej Bałtyk - Adriatyk, ważnej transeuropejskiej linii kolejowej w Europie Środkowej. Zmodernizowany odcinek linii kolejowej zapewnia sprawniejsze i wygodniejsze podróże pociągiem w regionie. Zwiększają się możliwości przewozu towarów z północy Polski do Europy Południowej" - podkreślił cytowany w informacji PKP PLK wiceminister infrastruktury, pełnomocnik rządu ds. przeciwdziałania wykluczeniu komunikacyjnemu Andrzej Bittel. Katarzyna Głowacka przypomniała, że dzięki inwestycji podróżni korzystają m.in. z dwóch nowych peronów i przejścia pod torami w Zabrzegu. Powstał również nowy most nad Wisłą między Goczałkowicami a Czechowicami-Dziedzicami. Wybudowano także dwa jednokrawędziowe perony na przystanku Goczałkowice-Zdrój, które zostaną udostępnione podróżnym w czerwcu - dodała Celem inwestycji PKP PLK w tym rejonie jest poprawa przepustowości kolejowych szlaków oraz zwiększenie efektywności wykorzystania węzła w Czechowicach-Dziedzicach. Linie kolejowe są dostosowywane do wymogów transeuropejskiej sieci transportowej. Składy pasażerskie pojadą z prędkością do 160 km na godzinę, a towarowe do 120 km na godzinę. Projekt przewiduje wymianę 47 km torów i 56 km sieci, a także 119 rozjazdów. Obejmuje przebudowę 12 obiektów inżynieryjnych. Projekt o wartości 1,4 mld zł dofinansowany jest przez Unię Europejską z instrumentu CEF "Łącząc Europę". Zakończenie robót zaplanowano na październik 2023 roku. Zobacz również: Dzięki reakcji internautki z Gierałtowic udało się uratować życie młodego Australijczyka

