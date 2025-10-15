W centrum Legnicy (Dolnośląskie) ma powstać parking, który będzie pełnił jednocześnie funkcję schronu. Pomieści od 400 do 500 aut, a w sytuacji zagrożenia 1040 osób. W mieście trwa przetarg dotyczący inwestycji.

W Legnicy powstanie parking z funkcją schronu / Shutterstock

Parking, który będzie pełnił jednocześnie funkcję schronu, powstanie pod targowiskiem u zbiegu ulic Partyzantów i Skłodowskiej-Curie.

Pojemność parkingu urzędnicy określili na przedział od 400 do 500 miejsc postojowych.

W sytuacji klęsk żywiołowych lub militarnych budowla będzie schronem z wydzielonymi strefami przebywania, sanitariatami i miejscami pierwszej pomocy.

Znajdą się tam też magazyny zapasów z zapewnionym dostępem do wody i awaryjnym odprowadzaniem ścieków oraz niezbędnymi instalacjami.

Urzędnicy chcą, aby schron mógł pomieścić 1040 osób.

Przetarg trwa, zgłosiły się dwie firmy

Jak poinformował rzecznik prasowy UM Legnica Grzegorz Koczubaj, trwa procedura przetargowa dotycząca sporządzenia programu funkcjonalno-użytkowego schronu.

Zgłosiły się do niej dwie firmy.

Urzędnik dodał, że kolejnym etapem będzie wyłonienie wykonawcy i podpisanie z nim umowy. Program funkcjonalno-użytkowy ma być gotowy do połowy grudnia br.

Budowla ma powstać w miejscu, gdzie znajduje się obecnie miejskie targowisko.

„Nikt nie zamierza likwidować targowiska miejskiego w tym miejscu. Realizacja inwestycji spowoduje, że po jej zakończeniu możliwy będzie remont placu targowego i takie zagospodarowanie tej przestrzeni, które nie dość, że będzie nadal spełniało swoje funkcje, to na dodatek będzie estetyczne” – zapewnił cytowany w miejskim komunikacie prezydent Legnicy Maciej Kupaj.

Na czas realizacji inwestycji miasto poszuka alternatywnego miejsca dla kupców, by mogli prowadzić swoją działalność.

