W centrum Legnicy (Dolnośląskie) ma powstać parking, który będzie pełnił jednocześnie funkcję schronu. Pomieści od 400 do 500 aut, a w sytuacji zagrożenia 1040 osób. W mieście trwa przetarg dotyczący inwestycji.
Parking, który będzie pełnił jednocześnie funkcję schronu, powstanie pod targowiskiem u zbiegu ulic Partyzantów i Skłodowskiej-Curie.
Pojemność parkingu urzędnicy określili na przedział od 400 do 500 miejsc postojowych.
W sytuacji klęsk żywiołowych lub militarnych budowla będzie schronem z wydzielonymi strefami przebywania, sanitariatami i miejscami pierwszej pomocy.
Znajdą się tam też magazyny zapasów z zapewnionym dostępem do wody i awaryjnym odprowadzaniem ścieków oraz niezbędnymi instalacjami.
Urzędnicy chcą, aby schron mógł pomieścić 1040 osób.
Jak poinformował rzecznik prasowy UM Legnica Grzegorz Koczubaj, trwa procedura przetargowa dotycząca sporządzenia programu funkcjonalno-użytkowego schronu.
Zgłosiły się do niej dwie firmy.
Urzędnik dodał, że kolejnym etapem będzie wyłonienie wykonawcy i podpisanie z nim umowy. Program funkcjonalno-użytkowy ma być gotowy do połowy grudnia br.
Budowla ma powstać w miejscu, gdzie znajduje się obecnie miejskie targowisko.
„Nikt nie zamierza likwidować targowiska miejskiego w tym miejscu. Realizacja inwestycji spowoduje, że po jej zakończeniu możliwy będzie remont placu targowego i takie zagospodarowanie tej przestrzeni, które nie dość, że będzie nadal spełniało swoje funkcje, to na dodatek będzie estetyczne” – zapewnił cytowany w miejskim komunikacie prezydent Legnicy Maciej Kupaj.
Na czas realizacji inwestycji miasto poszuka alternatywnego miejsca dla kupców, by mogli prowadzić swoją działalność.