​W nocy z 25 na 26 października 2025 roku Polacy przestawią zegarki z godziny 3:00 na 2:00, przechodząc z czasu letniego na zimowy. Dla wielu osób pracujących na nocnej zmianie oznacza to nie tylko dłuższy dyżur, ale także prawo do wyższego wynagrodzenia. Sprawdzamy, komu przysługuje dodatek za dodatkową godzinę pracy i jakie są zasady rekompensaty.

W nocy z 25 na 26 października cofamy zegarki. Sprawdź, kto zyska na zmianie czasu i jak rozliczyć dodatkową godzinę pracy w nocy. / Shutterstock

Zmiana czasu na zimowy w nocy z 25 na 26 października wydłuża nocną zmianę o jedną godzinę.

Pracownicy wykonujący obowiązki w tym czasie mają prawo do dodatku za nadgodziny lub czasu wolnego.

Dodatek za tę dodatkową godzinę wynosi 100 proc. wynagrodzenia.

Zmiana czasu na zimowy - co to oznacza dla pracowników?

W ostatnią niedzielę października, czyli w nocy z 25 na 26 października 2025 roku, w Polsce nastąpi tradycyjna zmiana czasu z letniego na zimowy. O godzinie 3:00 cofniemy wskazówki zegara na 2:00, co teoretycznie daje nam dodatkową godzinę snu. Jednak dla osób pracujących w tym czasie, zwłaszcza w sektorach takich jak transport, służba zdrowia czy przemysł, oznacza to konieczność spędzenia w pracy nie ośmiu, lecz dziewięciu godzin.

Kto pracuje dłużej podczas zmiany czasu?

Zmiana czasu dotyczy przede wszystkim osób pracujących na nocnych zmianach. Pracownicy szpitali, zakładów produkcyjnych, służb ratunkowych czy firm transportowych muszą liczyć się z tym, że ich zmiana potrwa o godzinę dłużej. Wynika to z faktu, że po cofnięciu zegara z godziny 3:00 na 2:00, ta sama godzina jest liczona dwukrotnie, co wydłuża czas pracy.

Praca w nadgodzinach - co mówią przepisy?

Zgodnie z Kodeksem pracy, każda praca wykonywana ponad obowiązujące normy czasu pracy uznawana jest za nadgodziny. W przypadku zmiany czasu na zimowy, osoby pracujące w nocy z 25 na 26 października przekraczają dobową normę czasu pracy, co uprawnia je do dodatkowego wynagrodzenia.

Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej przypomina, że maksymalny czas pracy wraz z nadgodzinami nie może przekroczyć 13 godzin na dobę, z uwagi na konieczność zapewnienia 11-godzinnego odpoczynku dobowego.

Dodatkowe wynagrodzenie lub czas wolny

Za każdą godzinę nadliczbową, w tym także za dodatkową godzinę wynikającą ze zmiany czasu, pracownikowi przysługuje normalne wynagrodzenie oraz dodatek w wysokości 100 proc. stawki godzinowej. Alternatywnie pracodawca może zdecydować o przyznaniu czasu wolnego zamiast wypłaty dodatku. Ostateczna decyzja w tej sprawie należy do pracodawcy, jednak pracownik zawsze ma prawo do rekompensaty za przepracowaną nadliczbową godzinę.

Kto skorzysta na zmianie czasu?

Najbardziej z dodatkowej godziny pracy skorzystają osoby zatrudnione w systemie zmianowym, zwłaszcza w branżach, gdzie praca w nocy jest normą. Dotyczy to m.in. personelu medycznego, pracowników ochrony, operatorów transportu publicznego czy pracowników zakładów przemysłowych. Dla nich zmiana czasu to nie tylko wydłużony dyżur, ale także szansa na wyższe wynagrodzenie.

Zmiana czasu z letniego na zimowy to nie tylko kwestia przestawienia zegarków. Dla wielu pracowników oznacza ona dłuższą nocną zmianę i prawo do dodatkowego wynagrodzenia lub czasu wolnego. Pracodawcy są zobowiązani do przestrzegania przepisów Kodeksu pracy i odpowiedniego rozliczenia nadgodzin powstałych w wyniku zmiany czasu.