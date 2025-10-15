Szpital Miejski w Miastku na Pomorzu przechodzi trudny okres. Zawieszono działalność Oddziału Pediatrycznego i Położniczo-Ginekologicznego, ten drugi od nowego roku przestanie funkcjonować. Władze placówki zapewniają jednak, że podejmują wszelkie działania, by ustabilizować sytuację szpitala. Miejscy radni podczas nadzwyczajnej sesji podjęli decyzję o przekazaniu 5 mln zł wsparcia na rzecz placówki.

Szpital Miejski w Miastku zawiesza tymczasowo Oddział Pediatryczny z powodu braku lekarzy i emerytury koordynatora.

Oddział Położniczo-Ginekologiczny zostanie zamknięty od stycznia 2026 roku ze względu na niską liczbę porodów i wysokie koszty utrzymania.

Placówka planuje otwarcie Oddziału Ginekologii Planowej oraz kontynuację działalności Poradni Położniczo-Ginekologicznej.

Jak tłumaczy prezes szpitala, Alicja Łyżwińska, zawieszenie działalności Oddziału Pediatrycznego ma charakter tymczasowy i porządkowy.

Wynika z przejścia na emeryturę lekarza koordynującego oraz ogólnego niedoboru specjalistów pediatrii w kraju. W takiej sytuacji szpital nie mógł zapewnić pełnej, całodobowej obsady zgodnej z wymogami prawa - mówi RMF FM Łyżwińska.

Od maja trwa rekrutacja nowych lekarzy pediatrów. Szpital prowadzi rozmowy z potencjalnymi kandydatami, a jednocześnie analizuje możliwości, by wypracować trwały i bezpieczny model funkcjonowania oddziału. Wznowienie działalności planowane jest po zakończeniu tych działań - zapewnia prezes.

Koniec oddziału położniczo-ginekologicznego

Jeszcze poważniejsze konsekwencje niesie za sobą decyzja o zamknięciu Oddziału Położniczo-Ginekologicznego z dniem 1 stycznia 2026 roku. Jak wyjaśniają władze szpitala, to efekt zmian demograficznych, które dotykają nie tylko Miastko, ale i wiele innych miejscowości w Polsce.

W Miastku w ostatnich miesiącach odbywało się średnio kilkanaście porodów miesięcznie.

Utrzymywanie pełnego oddziału przy tak małej liczbie porodów generowało wysokie koszty, które w dłuższej perspektywie mogłyby zagrozić stabilności finansowej placówki - tłumaczy prezes szpitala. Władze placówki podkreślają jednak, że opieka nad kobietami nie zostaje przerwana.

Nadal funkcjonuje Poradnia Położniczo-Ginekologiczna, a w przyszłym roku planowane jest otwarcie Oddziału Ginekologii Planowej, który będzie skupiał się na zabiegach i diagnostyce w trybie planowym.

Wsparcie samorządu

Podczas nadzwyczajnej sesji miejscy radni zdecydowali o przekazaniu 5 milionów złotych na rzecz placówki. To ważny zastrzyk finansowy, który ma pomóc w przeprowadzeniu restrukturyzacji i utrzymaniu miejsc pracy.

Każdy z nas - czy dziś, czy jutro - będzie potrzebował lekarza, pielęgniarki, opiekunki medycznej, człowieka, który poda kubek wody albo pomoże wstać z łóżka - mówiła jeszcze przed głosowaniem prezes szpitala.

Pracownicy z zawieszonych oddziałów zostali - w miarę możliwości - przeniesieni do innych jednostek szpitala. Pacjenci wymagający hospitalizacji są kierowani do okolicznych szpitali, z którymi placówka w Miastku współpracuje organizacyjnie i medycznie. W nagłych przypadkach dzieci i kobiety otrzymują niezbędną pomoc w Izbie Przyjęć Szpitala Miejskiego.

Szpital Miejski w Miastku jest obecnie w trakcie procesu restrukturyzacji. Jak podkreśla prezes Alicja Łyżwińska, wdrażane są zmiany i działania naprawcze, których celem jest poprawa kondycji finansowej, uratowanie miejsc pracy oraz utrzymanie dostępu do leczenia dla pacjentów, zwłaszcza tych wykluczonych komunikacyjnie.

Działamy z pełną odpowiedzialnością i konsekwencją, mając jasno określony, mądry plan rozwoju. Wspólnie z samorządem lokalnym wierzymy, że wdrażane rozwiązania pozwolą nie tylko ustabilizować sytuację Szpitala, ale też uratować Miastko jako ważny punkt na mapie opieki zdrowotnej regionu - podsumowuje.

W szpitalu na co dzień pracuje 250 osób.

W czerwcu po okresie zawieszenia działalności ponownie otwarty został Oddział Wewnętrzny, Chirurgiczny oraz Ginekologiczny.