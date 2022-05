Wrocławskie Linie Turystyczne ​WRO-TA - to nowa marka promująca w mieście zabytkowe pojazdy i zabytkową infrastrukturę. Już od najbliższej niedzieli tramwaje i autobusy sprzed lat będą zabierać wrocławian i odwiedzających miasto gości w niezwykłą podróż. Będzie można podczas niej zobaczyć turystyczne perełki stolicy Dolnego Śląska. Na wybranych kursach dostępny będzie także przewodnik.

/ Paweł Pyclik / RMF FM

Oferta Wrocławskich Linii Turystyczne WRO-TA jest skierowana do turystów odwiedzających Wrocław oraz mieszkańców. By ruszyć w drogę wystarczy mieć miejski bilet. To okazja do tego, żeby z pokładu niecodziennego pojazdu zobaczyć najważniejsze zabytki miasta, Odrę, miejskie parki lub inne atrakcje takie jak zoo, Hydropolis, czy Centrum Historii "Zajezdnia".

We Wrocławiu jest blisko 70 zabytkowych pojazdów komunikacji miejskiej. Mamy nadzieję, że dzięki tak szerokiej współpracy coraz więcej z nich będzie cieszyć nasze oczy. Te zabytkowe pojazdy są częścią naszego miasta, historii Wrocławia. Wierzymy, że kiedyś powstanie w mieście prawdzie Muzeum Komunikacji Miejskiej, a jego początkiem może być projekt WRO-TA - mówi Bartłomiej Świerczewski, dyrektor Departamentu Spraw Społecznych UMW.

/ Paweł Pyclik / RMF FM

Podróż proponowanymi liniami w obie strony trwa około 1,5 godziny. W przypadku linii tramwajowej, w zależności od kierunku jazdy, jest krótki postój przy Hali Stulecia wpisanej na Listę Światowego Dziedzictwa Kulturalnego i Przyrodniczego UNESCO lub w centrum miasta - przy operze. Autobus zatrzyma się na chwilę m.in. przy Hydropolis i Centrum Historii Zajezdnia.

We Wrocławiu historia komunikacji, historia techniki bardzo mocno przeplata się z tak zwaną wielką historią. To jest przykład Centrum Historii Zajezdnia - przed wojną była to pierwsza zajezdnia dla tramwajów elektrycznych z końca XIX wieku. Po wojnie mocno zniszczona służyła jako zajezdnia autobusowa, ale to tam rodziła się Solidarność. Tam miały miejsce historyczne wydarzenia - podkreślał Marek Mutor, dyrektor Centrum Historii Zajezdnia.

/ Paweł Pyclik / RMF FM

Zabytkowa linia autobusowa oraz zabytkowa linia tramwajowa będzie kursować w niedzielę od 29 maja do 26 czerwca oraz soboty, niedziele i święta od 2 lipca do 4 września.

Na wybranych kursach o mijanych zabytkach i innych atrakcjach będzie opowiadać licencjonowany przewodnik. Ciekawym urozmaiceniem oferty będą też kursy nocne po trasach, które połączą widowiskowo podświetlone zabytki.