Wrocławska Szkoła Podstawowa numer 34, właśnie kończy dzisiejszą międzynarodową akcję "Ulice dla dzieci". Uczniowie bawili się przy szkole.

Uczniowie pokolorowali przejście dla pieszych kredą / Paweł Pyclik / RMF FM

Podczas akcji koordynowanej przez Clean Cities Campaign dzieci bawią się będą na ulicach w najbliższej okolicy szkół.

Przez pierwsze pół godziny, w czasie zamknięcia dla ruchu samochodowego odcinka ulicy przed szkołą, dzieci pokolorowały pasy kredą i bawiły się na ulicy. Następnie dzieci kontynuowały edukacyjne zabawy na dziedzińcu szkoły. Wspólnie wykonały plakaty i własne znaki drogowe.

Akcja "Ulice dla dzieci" / Paweł Pyclik / RMF FM

Przy Szkole Podstawowej nr 34 przy ul. Gałczyńskiego, od jesieni 2020 roku funkcjonuje tzw. ,,Szkolna Ulica".

Od godziny 7 do 7.30, od poniedziałku do piątku, droga pod szkołą jest zamykana dla aut. Są znaki z trzech stron dojazdu do szkoły, informujące, że droga jest zamknięta. Dzieci mogą przyjeżdżać na rowerach, hulajnogach, na nogach, jest widocznie spokojniej - mówi reporterowi RMF FM Halina Godlewska, dyrektor SP 34 we Wrocławiu.

,,Szkolna ulica'' to projekt, który pilotażowo wprowadzony został we Wrocławiu w 2020 r. Na pół godziny przed pierwszą lekcją fragment ulicy bezpośrednio przy szkole oddany jest tylko dla dzieci, by ostatni odcinek mogły swobodnie przejść lub przejechać na rowerze bądź hulajnodze. Wyznaczone ulice są w tym czasie zamknięte dla ruchu samochodowego.