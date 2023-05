28. Rzeszowskie Juwenalia rozpoczną się w piątek po południu. Korowód studentów przejdzie ulicami miasta, będą utrudnienia w ruchu.

Zdjęcie ilustracyjne / Shutterstock

Organizatorem Rzeszowskich Juwenaliów jest Politechnika Rzeszowska. Studenci najpierw odbiorą od władz Rzeszowa symboliczny klucz do bram miasta. Ok. godz. 16.50 wyruszą z Rynku w tradycyjnym, barwnym korowodzie w kierunku miasteczka akademickiego.



Jak informuje rzeszowska policja, w tym czasie mogą wystąpić utrudnienia w ruchu. Na trasie studenckiego pochodu, policjanci blokować będą skrzyżowania bezpośrednio przed korowodem, a po jego przejściu sukcesywnie przywracać ruch - przekazała asp. sztab. Magdalena Żuk, rzecznik Komendy Miejskiej Policji w Rzeszowie.



Uczestnicy korowodu najpierw będą szli ulicami: Matejki i Grunwaldzką, które zostaną całkowicie zamknięte. Gdy studenci wejdą na ulicę Piłsudskiego, trasa od skrzyżowania z ul. Grunwaldzką do Ronda Dmowskiego oraz samo rondo także będzie zamknięte dla ruchu. Następnie skręcą w ulicę Cieplińskiego, przejdą ul. Lisa-Kuli, przez Plac Śreniawitów, Dąbrowskiego do ulicy Poznańskiej i Akademickiej.



Uczestnicy korowodu będą szli prawym pasem ruchu, czyli buspasem. Studenci dotrą do miasteczka akademickiego ok. godz. 18.