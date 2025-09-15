Uczelnie z Trójmiasta szykują się na nowy rok akademicki. Informacja, która raczej nie ucieszy studentów, jest taka, że miejsce w akademiku będzie droższe. Ceny w domach studenckich Politechniki Gdańskiej wzrosły o ok. 8 proc, Uniwersytetu Gdańskiego o prawie 10, a Akademii Muzycznej o 18 i 23 proc.

Trójmiejskie akademiki podrożały (Zdjęcie ilustracyjne) / Wojciech Pacewicz / PAP

Uniwersytet Gdański

Uniwersytet Gdański (UG) na przyszły rok akademicki przygotował dla swoich studentów 1326 miejsc w 7 domach studenckich.

W związku z aktualnie obowiązującą sytuacją oraz wzrostem cen, opłaty za zamieszkanie w domach studenckich wzrosły o 10 proc. względem ubiegłego roku i kształtują się w granicach od 670 zł za pokój dwuosobowy do 900 zł za pokój jednoosobowy - przekazała rzeczniczka uczelni Magdalena Nieczuja-Goniszewska.

Dodała, że pokój wieloosobowy oscyluje pomiędzy 670-820 zł, natomiast miejsce w pokoju jednoosobowym wynosi od 720 zł do 900 zł.

W trakcie dotychczasowych III procesów rekrutacyjnych studenci złożyli 1529 wniosków o zakwaterowanie w domach studenckich Uniwersytetu Gdańskiego.

Politechnika Gdańska

Politechnika Gdańska (PG) posiada 12 domów studenckich. Na przyszły rok przygotowano 2450 miejsc. Rzecznik uczelni Patryk Rosiński podał, że ceny wynoszą od 430 do 670 zł w zależności od standardu pokoju i wzrosły o ok. 8 proc. względem roku ubiegłego.

Gdański Uniwersytet Medyczny

Gdański Uniwersytet Medyczny (GUMed) posiada 4 akademiki. W tym roku jeden z nich DS2 jest w trakcie remontu generalnego i jest wyłączony z użytkowania. Rzeczniczka uczelni Małgorzata Kaliszewska przekazała, że w związku z remontem do dyspozycji studentów jest przygotowanych łącznie 780 miejsc.

Miesięczny czynsz za miejsce w pokoju trzyosobowym to 439 zł. W pokoju dwuosobowym od 658 zł do 679 zł, w pokoju jednoosobowym od 611 zł do 770 zł - przekazała i dodała, że widełki cenowe wynikają z różnic w standardzie wyposażenia pokoju.

Ceny w akademikach GUMedu wzrosły o średnio 7 proc. względem roku ubiegłego.

Kaliszewska dodała, że standardowe wyposażenie to tapczany, stolik, krzesła, nocne szafki, szafa ubraniowa, półki na książki, lustro i umywalka.

Wybrane pokoje posiadają dodatkowo lodówkę i kuchenkę mikrofalową. Blok sanitarny i kuchnia znajdują się na korytarzu. Wybrane pokoje posiadają własną łazienkę - podała.

Przekazała, że na każdym korytarzu dostępna jest też pralka automatyczna oraz miejsce na suszenie prania lub suszarka elektryczna.

Zaznaczyła, że sposób rozpatrywania podań oraz przyznanie miejsc w akademikach zależy od określonych czynników. Wskazała, że zazwyczaj w grupie uprzywilejowanej są: osoby mieszkające daleko od uczelni, studenci pochodzący z rodzin o słabej sytuacji finansowej, osoby, które mają trudną sytuację życiową (przyczyny losowe), a także osoby studiujące w trybie stacjonarnym i studenci, którzy zaczynają pierwszy rok studiów.

Zasady przyznawania miejsc w domach studenckich GUMed opierają się na regulaminie świadczeń pomocy materialnej dla studentów, uwzględniając kolejno: dochód rodziny studenta, odległość od uczelni, trudną sytuację życiową oraz pochodzenie z rodziny o niepełnej strukturze - powiedziała.

Dodała, że wnioski składane są przez studentów po uprzednim zgromadzeniu wymaganych dokumentów, takich jak zaświadczenia z urzędu skarbowego i ZUS.

Akademia Muzyczna w Gdańsku

Akademia Muzyczna w Gdańsku dysponuje dwoma akademikami. Natomiast w tym roku akademickim został zamknięty akademik DS1 "Cztery Pory Roku". Oznacza to, że w tym roku uczelnia posiada 127 miejsc w akademiku DS2 "Sonata".

Opłata miesięczna za pokój jednoosobowy wynosi 714 zł, za miejsce w pokoju 2-osobowym - 595 zł, natomiast opłata za pokój w pokoju 3-osobowy wynosi 489 zł. Wyższe są ceny dla studentów zagranicznych.

Przedstawicielka uczelni Ewa Dubiella przekazała, że ceny za zakwaterowanie wzrosły od ubiegłego roku: dla pokoju 1 i 3-osobowego - 18 proc., a dla pokoju 2-osobowego - 23 proc.

Uniwersytet Morski w Gdyni

Uniwersytet Morski w Gdyni dysponuje trzema akademikami - na studentów czeka łącznie 850 miejsc. Uczelnia nie dysponuje pokojami jednoosobowymi, studenci płacą za miejsce w pokoju, obecnie cena wynosi 670 zł brutto - przekazała rzeczniczka uczelni Zuzanna Szwedek-Kwiecińska.

Dodała, że w ubiegłym roku cena za miejsce w pokoju wynosiła 620 zł brutto, w tym roku akademickim opłata wzrosła o 50 zł, co ma - jak stwierdziła - związek z ogólnym wzrostem cen.

W planach inwestycyjnych uczelni jest budowa kolejnego domu studenckiego.