Do rozległego pożaru w szkole podstawowej w Zielonej Górze w województwie lubuskim doszło w piątek po południu. Podczas prac remontowych zapalił się dach budynku przy ulicy Jaskółczej. Spłonęło ok. 120 metrów kwadratowych.

Pożar w szkole podstawowej w Zielonej Górze, 08.08.2025 / Policja Zielona Góra / Policja

W szkole Zielonej Górze doszło do pożaru. Spłonęło 120 metrów kwadratowych dachu.

Na szczęście nie ma poszkodowanych, ale jest bardzo duże zadymienie. Jak dowiedziała się reporterka RMF FM Aneta Łuczkowska, na miejscu pracowało 7 zastępów straży pożarnej.

Pracownicy opuścili szkołę jeszcze przed przyjazdem strażaków - przekazał RMF FM Arkadiusz Kaniak z lubuskiej straży pożarnej.

Jak informuje Wojewódzkie Stanowisko Kierowania, ogień udało się już opanować.