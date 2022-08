Ważna informacja dla turystów wybierających się w Błędne Skały w Górach Stołowych na Dolnym Śląsku. Jutro i prawdopodobnie także 9 sierpnia, będzie remontowana droga dojazdowa do tej górskiej atrakcji. Nie dojedziemy w jej okolice samochodem.

Błędne Skały w Górach Stołowych / pixabay.com / Internet

Remont nie oznacza, że Błędne Skały staną się niedostępne. Turyści będą mogli korzystać z trasy turystycznej. Sposobów, by się na nią dostać jest kilka.

Po pierwsze można zostawić samochód na parkingu na Imce i dojść Ścieżką Klimowicza, albo szlakiem niebieskim i czerwonym. I tutaj uwaga, na tych 2 szlakach prowadzone są prace leśne związane z klęską kornika. Ale przygotowaliśmy obejścia umożliwiające dojście na Błędne Skały - tłumaczy Bartłomiej Jakubowski, dyrektor Parku Narodowego Gór Stołowych.

Drugą opcją jest dojechanie do miejscowości Karłów, gdzie jest dużo więcej parkingów. Można zostawić tam auto i i udać się w Błędne Skały szlakiem czerwonym.

Trasa dojazdowa do Błędnych Skał, która będzie remontowana, to wewnętrzna droga biegnąca od Polany Imka na parkingu górnym przy trasie turystycznej. Park Narodowy szykuje się do większych prac, ale na razie będą tam łatane dziury. Planowo przez 2 dni - 5 i 9 sierpnia.

Wykonawca twierdzi, że jest jednak szansa przy dobrych warunkach pogodowych - a takie mamy - zrobić to w jeden dzień - dodaje dyrektor. Informacja o tym czy się to udało pojawi się zapewne na profilu Facebookowym Parku Narodowego Gór Stołowych.