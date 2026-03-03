Wyniki rekrutacji na studia wyższe 2025/2026 nie pozostawiają złudzeń – psychologia jest dziś jednym z najchętniej wybieranych kierunków studiów. Czym więc tak skutecznie przyciąga ludzi? Czy faktycznie potrafi odpowiedzieć na trudne pytania o ludzką naturę i to, kim jesteśmy? Pokażą to eksperci zaproszeni przez Wyższą Szkołę Kształcenia Zawodowego do udziału w cyklu podcastów "To się w głowie nie mieści" – projektu, który przybliża psychologię każdemu, kto pragnie dowiedzieć się więcej o sobie i drugim człowieku.

/ Materiały prasowe

Dlaczego psychologia jest dziś tak popularna?

Jeszcze kilka lat temu mówienie o psychologii nie należało do najłatwiejszych dla społeczeństwa. Wizyta u psychologa była owiana tajemnicą, kojarzona z ostatecznością i życiowym kryzysem. Dziś, w 2026 roku sytuacja ma się zupełnie inaczej - ludzie sięgają po wiedzę psychologiczną, by zrozumieć mechanizmy stresu, radzić sobie z przebodźcowaniem i lękiem oraz, by dbać o coraz trudniejsze w utrzymaniu relacje międzyludzkie. Psychologia przestała być tematem tabu, a dobrostan psychiczny jest dla wielu takim samym priorytetem jak dbałość o kondycję fizyczną czy zdrowa dieta, gdyż ludzie chcą żyć świadomie i w zgodzie ze sobą.

Współcześnie psychologia staje się także źródłem kompetencji, które w najbliższych latach będą szczególnie cenione przez pracodawców. Zostały one wyszczególnione w raporcie Future of Jobs 2025 opracowanym przez Światowe Forum Ekonomiczne - należą do nich odporność psychiczna i elastyczność, zdolność adaptacji do zmian czy umiejętność zarządzania zespołem (rozumienia różnic międzypokoleniowych i kulturowych, i zdolność do komunikacji w złożonym środowisku).

Psychologia jawi się zatem jako dziedzina, która posiada odpowiedzi na wiele pytań - jest odczarowana, przystępna oraz przede wszystkim, dostępna.

/ Materiały prasowe

To się w głowie nie mieści, ile można się dowiedzieć z podcastów psychologicznych

Dziś, nikt nie boi się zadawać trudnych pytań. Czy ludzie żyją w epoce, w której aż roi się od uzależnień? Jaka naprawdę jest mroczna strona człowieczeństwa? Czy mężczyźni przechodzą kryzys? Jak nawyki żywieniowe odsłaniają prawdę o tym kim jesteśmy? Te i więcej dylematów wezmą na warsztat zaproszeni do wzięcia udziału w cyklu podcastów psychologicznych WSKZ, znakomici goście - autorytety ze świata nauki o człowieku i znawcy ludzkich motywacji:

prof. dr hab. Mariusz Jędrzejko - pedagog i badacz uzależnień, od lat opisujący i wyjaśniający, jak zmieniają się ludzkie zachowania w cyfrowej rzeczywistości,

- pedagog i badacz uzależnień, od lat opisujący i wyjaśniający, jak zmieniają się ludzkie zachowania w cyfrowej rzeczywistości, prof. zw. dr hab. Kazimierz Pospiszyl - jeden z najbardziej rozpoznawalnych polskich psychologów, autor setek publikacji poświęconych relacjom między ludźmi, emocjom oraz tożsamości,

- jeden z najbardziej rozpoznawalnych polskich psychologów, autor setek publikacji poświęconych relacjom między ludźmi, emocjom oraz tożsamości, dr Michał Stefańczyk - badacz analizujący ciemniejsze strony osobowości oraz to, w jaki sposób ludzie kreują swój wizerunek i funkcjonują w relacjach społecznych,

- badacz analizujący ciemniejsze strony osobowości oraz to, w jaki sposób ludzie kreują swój wizerunek i funkcjonują w relacjach społecznych, Katarzyna Olszyńska - psycholożka biznesu, zajmująca się tematyką przywództwa i zarządzania ludźmi w organizacji, coach rozwoju osobistego.

- psycholożka biznesu, zajmująca się tematyką przywództwa i zarządzania ludźmi w organizacji, coach rozwoju osobistego. Małgorzata Tetlak - specjalistka psychologii w biznesie, od lat bada zjawiska kryminologiczne, a także wspiera polskie miasta w obszarze rozwoju i zarządzania.

Prowadzącym podcastów jest dr Artur Ziółkowski, prof. WSKZ - psycholog i dyrektor Instytutu Psychologii Wyższej Szkoły Kształcenia Zawodowego, który jak sam mówi: Kampania “To się w głowie nie mieści" powstała po to, by pokazać, że psychologia jest bliżej codzienności, niż może się wydawać. Rozmawiamy o dylematach moralnych, społecznych i technologicznych — tak, by lepiej zrozumieć siebie i innych.

/ Materiały prasowe

Podróż w głąb ludzkiego umysłu na studiach w Wyższej Szkole Kształcenia Zawodowego

Kampania edukacyjna WSKZ "To się w głowie nie mieści" udowadnia, że psychologia może być być praktyczna i użyteczna dla każdego. Nie jest ona zarezerwowana tylko dla terapeutów w zaciszu gabinetów - to nauka dla wszystkich, którzy pragną rozumieć własne emocje, innych ludzi i sytuacje, których codziennie doświadczają — w pracy, w domu, w relacjach.

To także zaproszenie do rozwoju osobistego i zawodowego poprzez studia psychologiczne w Wyższej Szkole Kształcenia Zawodowego - uczelni, która od ponad 20 lat z powodzeniem pomaga studentom i słuchaczom osiągać ich edukacyjne cele w nowoczesny sposób. Studia w WSKZ odbywają się z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość, co oznacza dostęp do jakościowych materiałów dydaktycznych na całodobowej platformie e-learningowej.

Za treści edukacyjne odpowiadają wykładowcy i praktycy z renomowanych polskich i zagranicznych uczelni, jak choćby Harvard czy Oxford. Dzięki temu oferta daje naprawdę szeroką perspektywę - od studiów z psychologii klinicznej oraz psychologii dzieci i młodzieży, poprzez psychotraumatologię, psychologię sądową i studia z psychologii w biznesie. Całość oferty edukacyjnej dopełnia wiele propozycji studiów podyplomowych z obszaru psychologii - każdy, kto pragnie zgłębiać tę dziedzinę, znajdzie tu opcję dla siebie.

Więcej szczegółowych informacji o ofercie studiów psychologicznych, a także odcinki podcastu "To się w głolwie nie mieści" znajdziesz na: https://studia-online.pl/podcasty-psychologiczne.



