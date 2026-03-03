30 lat więzienia - taki wyrok wydał sąd w Legnicy na Dolnym Śląsku w sprawie 42-letniego Marcina G. Mężczyzna był oskarżony o zabójstwo swojego pięciomiesięcznego syna. Sąd skazał też matkę chłopca.

Sąd w Legnicy orzekł, że Marcin G. jest winny psychicznego i fizycznego znęcania się nad swoim dziećmi - pięciomiesięcznym synem i jego półtorarocznym bratem. W wyniku pobicia młodsze dziecko trafiło do szpitala. Niemowlę zmarło po dwóch miesiącach.

Sąd uznał, że G. doprowadził do śmierci dziecka nieumyślnie. Mężczyzna został skazany na 30 lat więzienia.



Matka dzieci - Monika M. - była oskarżona o znęcanie się nad dwójką dzieci. Została skazana na półtora roku więzienia.

Wyroki są nieprawomocne.

Niemowlę zmarło po dwóch miesiącach w szpitalu

Rodzice pięciomiesięcznego dziecka zostali zatrzymani w marcu 2024 r. Prokurator postawił im wówczas zarzuty psychicznego i fizycznego znęcania się nad synami - kilkumiesięcznym oraz półtorarocznym. Zostali tymczasowo aresztowani. Dzieci trafiły do pieczy zastępczej.



W wyniku odniesionych obrażeń powstałych podczas pobicia niemowlę zmarło w maju 2024 roku. Po śmierci dziecka i uzyskaniu opinii medycznych prokuratura zmieniła zarzuty postawione wcześniej rodzicom.



Marcin G. został oskarżony o znęcanie się nad dziećmi i zabójstwo młodszego syna popełnione w wyniku motywacji zasługującej na szczególne potępienie. Groziło mu dożywocie. Mężczyzna nie przyznał się do popełnienia zarzucanych mu czynów. W śledztwie złożył wyjaśnienia, w których obciążał odpowiedzialnością partnerkę Monikę M.