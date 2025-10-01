Na ruchliwej ulicy w Legnicy (woj. dolnośląskie) doszło do bardzo niebezpiecznej sytuacji. Pies wyrwał się właścicielowi w czasie spaceru i wbiegł na jezdnię. Jeden z kierowców gwałtownie zmienił pas, by uniknąć potrącenia zwierzęcia. Efektem była kolizja z innym autem i uderzenie w barierę.

Pies wyrwał się właścicielowi i wbiegł na jezdnię. Niebezpieczna sytuacja w Legnicy Policja

Policja opublikowała nagranie z monitoringu, na którym widać niebezpieczną sytuację na ul. II Armii Wojska Polskiego w Legnicy. We wtorek o godzinie 16:20 pies wyrwał się tam opiekunowi w czasie spaceru i wbiegł na zatłoczoną jezdnię.

Kierowca osobowej skody nie chciał potrącić czworonoga, dlatego gwałtownie odbił w lewo i zmienił pas, uderzając w prawidłowo jadącego forda, a następnie w bariery.



Policja informuje, że choć sytuacja wyglądała groźnie, to nikt nie został poważnie ranny. Pies również nie ucierpiał. Jego właściciel oddalił się z miejsca zdarzenia, dlatego prowadzone jest postępowanie w kierunku wykroczenia.

Zdj. ilustracyjne / Shutterstock

Funkcjonariusze apelują do wszystkich posiadaczy psów o czujność w czasie spacerów. Powinni zadbać o to, by mieć pełną kontrolę nad swoim czworonogiem. Opublikowane nagranie pokazuje, że chwila nieuwagi może mieć poważne konsekwencje.