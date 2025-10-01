Policja w Sopocie poszukuje 25-letniego Tomasza Grzegorza Wilczyńskiego oraz jego 25-letniej żony Karoliny Pauliny Wilczyńskiej. Służby publikują zdjęcia zaginionych i proszą o pomoc w ich odnalezieniu. Sprawdź, czy możesz pomóc.

Zaginione małżeństwo z Sopotu / Policja Sopot / Shutterstock

Komenda Miejska Policji w Sopocie opublikowała komunikat w sprawie poszukiwań młodego małżeństwa - Tomasza Grzegorza Wilczyńskiego oraz jego żony Karoliny Pauliny Wilczyńskiej.

Oboje urodzili się w 2000 r. Policja nie informuje o żadnych szczegółach dotyczących okoliczności zaginięcia pary. Nie wiadomo też, kiedy po raz ostatni 25-latkowie kontaktowali się z bliskimi.

Według ustaleń funkcjonariuszy - możliwe, że zaginieni zerwali kontakt z rodziną i przebywają obecnie poza granicami Polski.

"Wszystkich posiadających wiedzę dotyczącą miejsca ich pobytu prosimy o kontakt z Komendą Miejską Policji w Sopocie"- informują policjanci.



Każdą informację na temat osób zaginionych można przekazywać: