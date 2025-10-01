Policja w Sopocie poszukuje 25-letniego Tomasza Grzegorza Wilczyńskiego oraz jego 25-letniej żony Karoliny Pauliny Wilczyńskiej. Służby publikują zdjęcia zaginionych i proszą o pomoc w ich odnalezieniu. Sprawdź, czy możesz pomóc.
Komenda Miejska Policji w Sopocie opublikowała komunikat w sprawie poszukiwań młodego małżeństwa - Tomasza Grzegorza Wilczyńskiego oraz jego żony Karoliny Pauliny Wilczyńskiej.
Oboje urodzili się w 2000 r. Policja nie informuje o żadnych szczegółach dotyczących okoliczności zaginięcia pary. Nie wiadomo też, kiedy po raz ostatni 25-latkowie kontaktowali się z bliskimi.
Według ustaleń funkcjonariuszy - możliwe, że zaginieni zerwali kontakt z rodziną i przebywają obecnie poza granicami Polski.
"Wszystkich posiadających wiedzę dotyczącą miejsca ich pobytu prosimy o kontakt z Komendą Miejską Policji w Sopocie"- informują policjanci.
Każdą informację na temat osób zaginionych można przekazywać:
- telefonicznie pod nr tel. 4774 26 222 - całodobowy numer Oficera Dyżurnego,
- lub tel. 47 74 26277 w sekretariacie Wydziału Kryminalnego KMP Sopot
- osobiście w Komendzie Miejskiej Policji w Sopocie ul. Armii Krajowej 112 A
- za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: dyzurny.sopot@gd.policja.gov.pl