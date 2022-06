Zamek Czocha na Dolnym Śląsku stał się kulinarną stolicą Polski. W jednym z najpiękniejszych miejsc regionu rozpoczęła się Twierdza Smaków. To festiwal, który popularyzuje historię poprzez prezentację kuchni z minionych epok.

O tym, że piękne otoczenie i doskonałe jedzenie to świetne połączenie mogą się przekonać wszyscy, którzy w długi weekend zdecydują się odwiedzić Zamek Czocha.

Dziś rozpoczęła się tam Twierdza Smaków - Festiwal Kuchni Historycznej i Regionalnej. Nasz reporter Marcin Buczek odwiedził Dolny Śląsk i sprawdził, że można tam już spróbować rycerskich podpłomyków.

To danie, na które przepis pochodzi z XIV wieku. To podpłomyki cysterskie na zakwasie piwnym. Robimy je na mące żytniej - zdradził nam jeden z kucharzy. Do placków serwowane są też dodatki. Mamy własny przepis na to, co na ten podpłomyk dać - dodaje rozmówca Marcina Buczka.

Ważne jest też to, gdzie danie jest przygotowywane. Tak jak bywało to w średniowieczu, do wypiekania podpłomyków wykorzystywany jest piec pompejański. W tym piecu pali się tylko drewnem liściastym.

Chodzi o to, żeby żadna żywica nam się nie dostała. Chodzi też o zapach, jaki oddaje takie drewno. Jedzenie jest po prostu lepsze - podkreśla kucharz.

Dla tych, którzy wolą inne dania też coś się znajdzie. W trakcie festiwalu będzie można spróbować gruzińskich czurczeli, plantanga z soczewicą, wyjątkowej wojskowej grochówki czy tradycyjnej herbaty Beduinów.

Po całodniowym popuszczaniu pasa zamek otworzy swoje progi na nocne zwiedzania pełne przygód.

Program V Twierdzy Smaków

DZIEDZINIEC HONOROWY

Kuchnia PRL - czyli nasze "opryskliwe" sprzedawczynie serwujące pierogi bryzgane, golonkę, piwo i bigos;

Kantyna Polowa "Na tyłach" - kuchnia wojskowa z grochówką, żurem i słoweńską jutą;

Namiot orientalny - turecka baklava, kawa Beduinów i herbata miętowa z pustyni. Gościnnie wystąpi przysmak naszych południowych sąsiadów, choć nie orientalny to oryginalny - ponczowy rzeź.

ZAMKOWA FOSA

Od średniowiecza do baroku, czyli warsztaty, zabawy, degustacje;

Zabawki średniowieczne i pokazy. Tor strzelecki, strzelanie do tarczy, pokazy robienia łyżek i drewnianych talerzy;

Namiot średniowieczny - kutasiki i placki puri tretowane na gorącym oleju;

Pod wiatą - napoje kwiatowo-owocowe, kwas chlebowy, orszada, lemoniada;

Namiot saksoński - pączki średniowieczne z kwiatami i ziołami.

17.06.2022 PIĄTEK

DZIEDZINIEC HONOROWY - g odz. 10.00 -16.00 Muzeum Sprzętu Gospodarstwa Domowego zaprasza do pieczenia pierników ziębickich z replik historycznych foremek.

FOSA godz. 13.00 - kuchnia szlachecka XVII wieku. Przygotujemy wspólnie kaszanat, czyli rosół polski z ryb. To potrawa całkowicie nieprzystająca do dzisiejszych sądów o polskim rosole. Jest zakwaszana octem lub limonią. Co ciekawe, potrawy po polsku np. warzywa były gotowane i podawane z bułką tartą, a potrawy po węgiersku - ze słoniną. Skupimy się na przyprawach według powiedzenia "pieprzno i szafranno, moja panno". Poznamy między innymi różnicę miedzy gałką muszkatołową, a kwiatem muszkatu.

* obowiązują wcześniejsze zapisy - iwona.kislo@rewita.pl

18.06.2022 SOBOTA

FOSA - godz. 13.00 - sobota to dzień przewrotu w kuchni polskiej i wiek XVIII z Kucharzem Doskonałym z Wielądka. Gotujemy tym razem barszcz ze śledziem. Opowieść kuchenna dotyczy ziół, przypraw, kuchni mieszczańskiej.

* obowiązują wcześniejsze zapisy - iwona.kislo@rewita.pl

Codzienne degustacje

17 czerwca, piątek

11.00 Herbata Beduinów - degustacja

12.00 Pasztet Elsy - degustacja potraw wegetariańskich

13.00 Adżarskie czaczapuri - specjał kuchni gruzińskiej

14.00 Mocna Księżna, czyli babeczka z wątróbką - degustacja

15.00 Chinkali i gruziński szaszłyk - degustacja

16.00 Przekąska Czosnkowa - degustacja potraw wegetariańskich

17.00 Kuchnia Polowa - wojskowa grochówka / pajda z tuszonką sapera

19.00 Uczta Średniowieczna

* Zapisy: zamekczocha@rewita.pl lub pod numerem telefonu 75 721 15 53. W menu m.in. kapusta z grochem, pierogi opiekane, przepiórka, ziemniaki faszerowane, bigos, świeżynka, pstrągi pieczone, racuchy z fiołkami, kaczki, kurczaki, wątróbki drobiowe, smalec z opiłkami, sałatka ziemniaczana, mięsa pieczone, kluski śląskie, piwo i wino.

18 czerwca, sobota

11.00 Pasztet karotkowy - degustacja

12.00 Tradycyjny szaszłyk gruziński i adżarska aczma - degustacja

13.00 Racuchy pełne lata - degustacja

15.00 Herbata Beduinów - degustacja

16.00 Pchali - tradycyjne gruzińskie danie z siekanych i mielonych warzyw - degustacja

17.00 Kuchnia Polowa - wojskowa grochówka / placek z owocami

Organizatorzy: Zamek Czocha i Fundacja Joanny Lamparskiej na Rzecz Ocalenia Dziedzictwa Kulturowego Projekt Historia. Parterem festiwalu jest Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego.