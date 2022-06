Zapraszamy na najsmaczniejszy festiwal w Polsce. W dniach 16-18 czerwca w Zamku Czocha odbędzie się Twierdza Smaków - Festiwal Kuchni Historycznej i Regionalnej.

Gruzińskie czurczele, plantago z soczewicy, przepiórki w różach i tradycyjna herbata Beduinów. To tylko część rarytasów, których będzie można skosztować podczas kolejnej edycji Twierdzy Smaków - Festiwalu Kuchni Historycznej i Regionalnej.

Impreza odbędzie się w dniach 16-18 czerwca w Zamku Czocha na Dolnym Śląsku. To bez wątpienia jedna z najsmaczniejszych imprez w Polsce. Do tego bardzo kolorowa i pełna niespodzianek.

"Uczestnicy festiwalu nie tylko spróbują historycznych dań, ale dowiedzą się także, dlaczego Neron spalił zapasy cynamonu, z jakiego powodu Nostradamus smażył korzenie mikołajka polnego i ile kwiatów trzeba było nazbierać, żeby wymienić je na krowę" - mówi Joanna Lamparska, dziennikarka i pisarka, której pomysłem jest festiwal.

"Dział średniowiecza" stawia w tym roku na sosy. Jak powiedziała Magdalena Samozwaniec: "Każda potrawa bez odpowiedniego sosu była jak dama w niestarannej, niedokończonej toalecie" - dodaje Jarosław Kuczyński, dyrektor zamku Czocha, który organizuje festiwal z Fundacją Projekt Historia.

Podczas wielkiej historycznej uczty na stołach pojawią się mięsiwa przygotowane w oryginalnym stylu.

Wina, Chinkami i inne gruzińskie rarytasy

W tym roku specjalnym gościem festiwalu jest Gruzja. Przedstawiciele z Departamentu Turystyki i Miejsc Wypoczynkowych Adżarii zaprezentują największe atrakcje turystyczne i kulinarne swojego regionu, a szef kuchni słynnej gruzińskiej restauracji, Giorgi Kartvelishvili przygotuje gruzińskie dania: "chinkali", "Adżarskie czaczapuri", tradycyjne baranie szaszłyki, gruzińską aczmę oraz pchali - tradycyjne gruzińskie danie z siekanych i mielonych warzyw.

Równocześnie przedstawiciele winnic położonego nad Morzem Czarnym i słynącego z uprawy winorośli oraz doskonałych win regionu Ajara zaprezentują swoje wina oraz opowiedzą o sięgającej ośmiu tysięcy lat winiarskiej tradycji swojego kraju.

Kuchnia Zamku Czocha odtworzy z okazji festiwalu ulubione dania dawnych właścicieli, Ernsta Gütschowa, jego żony Józefiny, a także muzy Ernsta, rosyjskiej królowej tanga, Elsy Kruger. Degustacje zamkowych specjałów odbędą się na zamkowym dziedzińcu, a w kawiarence z niesamowitym widokiem na Jezioro Leśniańskie pojawią się także ciasta i torty.

Od Marii Antoniny do Marylin Monroe

Od pierwszej edycji festiwalu Zamek Czocha przygotowuje każdego roku specjalny tort historyczny poświęcony jednej z władczyń.

Podczas tegorocznego festiwalu serwowane będzie ulubione ciasto królowej ekranu Marylin Monroe! Dużo bitej śmietany i zapachu róży, a także.... ale to już niespodzianka.

Nie zabraknie naszego kultowego już tortu Marii Antoniny.

Słodkości będą czekać również w namiocie orientalnym. Kawa z kardamonem gotowana na piasku, herbata Beduinów, baklava - to tradycyjne smaki Wschodu.

Na festiwal przyjeżdża również Muzeum Sprzętu Gospodarstwa Domowego w Ziębicach. Pracownicy muzeum będą wraz z gośćmi imprezy przygotowywać i piec tradycyjne pierniki z Ziębic, wykorzystując przy tym historyczne foremki.

Po całodniowym popuszczaniu pasa zamek otworzy swoje progi na nocne zwiedzania pełne przygód.

PROGRAM V TWIERDZY SMAKÓW

DZIEDZINIEC HONOROWY

Kuchnia PRL - czyli nasze opryskliwe sprzedawczynie serwujące pierogi bryzgane, golonkę, piwo i bigos.

Kantyna Polowa "Na tyłach" - kuchnia wojskowa z grochówką, żurem i słoweńską jutą.

Namiot orientalny - turecka baklava, kawa Beduinów i herbata miętowa z pustyni. Gościnnie wystąpi przysmak naszych południowych sąsiadów, choć nie orientalny to oryginalny - ponczowy rzeź

ZAMKOWA FOSA

Od średniowiecza do baroku, czyli warsztaty, zabawy, degustacje

Zabawki średniowieczne i pokazy. Tor strzelecki, strzelanie do tarczy, pokazy robienia łyżek i drewnianych talerzy.

Namiot średniowieczny - kutasiki i placki puri tretowane na gorącym oleju

Pod wiatą - napoje kwiatowo-owocowe, kwas chlebowy, orszada, lemoniada

Namiot saksoński - pączki średniowieczne z kwiatami i ziołami

CODZIENNE WARSZTATY

16.06.2022 CZWARTEK

DZIEDZINIEC HONOROWY godz. 10.00 -16.00 Muzeum Sprzętu Gospodarstwa Domowego zaprasza do pieczenia pierników ziębickich z replik historycznych foremek.

FOSA godz. 13.00 Gotowanie plantago z soczewicy wg Św. Elżbiety z Turyngii z XIII wieku. Św. Elżbieta była córką węgierskiego króla, swój pierwszy szpital założyła ze św. Franciszkiem z Asyżu. Jej ciotką była Jadwiga Śląska. Stosowała w leczeniu m.in. babkę szerokolistną zmieszaną z miodem. Podczas warsztatów wspólnie przygotujemy plantago z babki i soczewicy, które pomaga na "rżnięcie brzucha". Małgorzata Blistkowa opowie również o kuchni średniowiecznej, nieważnych lekarkach z Salermo a pod koniec warsztatów wszyscy spróbujemy dawnej potrawy.

* obowiązują wcześniejsze zapisy Iwona.kislo@rewita.pl

17.06.2022 PIĄTEK

DZIEDZINIEC HONOROWY g odz. 10.00 -16.00 Muzeum Sprzętu Gospodarstwa Domowego zaprasza do pieczenia pierników ziębickich z replik historycznych foremek.

FOSA godz. 13.00 kuchnia szlachecka XVII wieku. Przygotujemy wspólnie kaszanat, czyli rosół polski z ryb. To potrawa całkowicie nieprzystająca do dzisiejszych sądów o polskim rosole. Jest zakwaszana octem lub limonią. Co ciekawe, potrawy po polsku np. warzywa były gotowane i podawane z bułką tartą, a potrawy po węgiersku - ze słoniną. Skupimy się na przyprawach wg powiedzenia "pieprzno i szafranno, moja panno". Poznamy między innymi różnicę miedzy gałką muszkatołową, a kwiatem muszkatu.

* obowiązują wcześniejsze zapisy - iwona.kislo@rewita.pl

18.06.2022 SOBOTA

FOSA godz. 13.00 - Sobota to dzień przewrotu w kuchni polskiej i wiek XVIII z Kucharzem Doskonałym z Wielądka. Gotujemy tym razem barszcz ze śledziem. Opowieść kuchenna dotyczy ziół, przypraw, kuchni mieszczańskiej.

* obowiązują wcześniejsze zapisy - iwona.kislo@rewita.pl

CODZIENNE DEGUSTACJE

11.00 Pasztet Józefiny z królika - degustacja

13.00 Ziemniaki Generała faszerowane musem z twarożku i tymianku - degustacja

14.00 Adżarskie czaczapuri - specjał kuchni gruzińskiej

15.00 Kawa z kardamonem w Namiocie Orientalnym - degustacja

16.00 Skwierczący Rycerz - ciastka ze skwarkami- degustacja

17.00 Chinkali - gruzińskie pierożki - degustacja

18.00 Kuchnia Polowa - wojskowa grochówka / pajda z tuszonką sapera

17.06.2022 PIĄTEK

11.00 Herbata Beduinów - degustacja

12.00 Pasztet Elsy - degustacja potraw wegetariańskich

13.00 Adżarskie czaczapuri - specjał kuchni gruzińskiej

14.00 Mocna Księżna, czyli babeczka z wątróbką - degustacja

15.00 Chinkali i gruziński szaszłyk - degustacja

16.00 Przekąska Czosnkowa - degustacja potraw wegetariańskich

17.00 Kuchnia Polowa - wojskowa grochówka / pajda z tuszonką sapera

19.00 Uczta Średniowieczna

* Zapisy: zamekczocha@rewita.pl lub pod numerem telefonu 75 721 15 53. W menu m.in. kapusta z grochem, pierogi opiekane, przepiórka, ziemniaki faszerowane, bigos, świeżynka, pstrągi pieczone, racuchy z fiołkami, kaczki, kurczaki, wątróbki drobiowe, smalec z opiłkami, sałatka ziemniaczana, mięsa pieczone, kluski śląskie, piwo i wino

18.06.2022 SOBOTA

11.00 Pasztet karotkowy - degustacja

12.00 Tradycyjny szaszłyk gruziński i adżarska aczma - degustacja

13.00 Racuchy pełne lata - degustacja

15.00 Herbata Beduinów - degustacja

16.00 Pchali - tradycyjne gruzińskie danie z siekanych i mielonych warzyw - degustacja

17.00 Kuchnia Polowa - wojskowa grochówka / placek z owocami

Organizatorzy: Zamek Czocha i Fundacja Joanny Lamparskiej na Rzecz Ocalenia Dziedzictwa Kulturowego Projekt Historia. Parterem festiwalu jest Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego.