1,7 mln sztuk papierosów, ponad 82 litry spirytusu oraz 65 kg krajanki tytoniowej bez znaków skarbowych akcyzy przejęli funkcjonariusze Straży Granicznej z Jeleniej Góry. Towar wart jest ponad 1,3 mln zł. W sprawie zatrzymano także trzech Polaków.

/ Nadodrzański Oddział Straży Granicznej / Materiały prasowe

Rzecznik prasowy komendanta Nadodrzańskiego Oddziału Straży Granicznej mjr Joanna Konieczniak poinformowała we wtorek, że w wyniku przeszukania dostawczego busa oraz pomieszczeń gospodarczych i mieszkalnych, znajdujących się w jednej z miejscowości powiatu dzierżoniowskiego, strażnicy ujawnili blisko 1,7 mln sztuk papierosów bez polskich znaków skarbowych akcyzy wartych prawie 1,3 mln zł.

Zabezpieczono także 82,5 litra spirytusu niewiadomego pochodzenia oraz 65 kilogramów tytoniu przygotowanego do sprzedaży. Zabezpieczono także busa, który wykorzystywany był w przestępczej działalności. Funkcjonariusze ujawnili w jego kabinie 4 komplety tablic rejestracyjnych, a te które były do niego zamocowane należały do innego pojazdu - powiedziała rzecznik.

/ Nadodrzański Oddział Straży Granicznej / Materiały prasowe

Dodała, że do tej sprawy zatrzymano przebywających na posesji trzech Polaków.

Mężczyźni w wieku od 33-41 lat przyznali się do postawionego im zarzutu popełnienia przestępstwa karno-skarbowego, polegającego na przechowywaniu, przewożeniu lub przesyłaniu wyrobów akcyzowych bez znaków skarbowych akcyzy - powiedziała Konieczniak.

Grozi im wysoka kara grzywny, a nawet kara pozbawienia wolności.