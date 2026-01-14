Wrocławscy policjanci zatrzymali 15-letnią mieszkankę miasta, podejrzewaną o ugodzenie nożem 77-letniej kobiety. Do zdarzenia doszło w piątkowe południe przy ul. Sztabowej.

Wrocław: 15-latka zatrzymana za atak nożem na seniorkę (Zdjęcie ilustracyjne) / Shutterstock

Wrocławscy policjanci zatrzymali 15-latkę podejrzewaną o zaatakowanie nożem 77-letniej kobiety przy ul. Sztabowej.

Poszkodowana seniorka trafiła do szpitala, a jej życiu nie zagraża niebezpieczeństwo.

Sprawą nastolatki zajmie się sąd rodzinny, a policja dziękuje za pomoc w poszukiwaniach.

Zaatakowana seniorka trafiła do szpitala, gdzie udzielono jej pomocy - informowały media lokalne. Jej życiu nie zagraża niebezpieczeństwo.

Jak poinformowała Komenda Miejska Policji we Wrocławiu, dalsze czynności w sprawie prowadzone będą pod nadzorem prokuratury oraz sądu rodzinnego.

Policja przez kilka dni poszukiwała sprawczyni, publikując jej wizerunek i apelując o pomoc do mieszkańców.

Funkcjonariusze podziękowali wszystkim osobom, które przekazały informacje i udostępniały komunikaty dotyczące poszukiwanej nastolatki.