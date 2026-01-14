Wrocławscy policjanci zatrzymali 15-letnią mieszkankę miasta, podejrzewaną o ugodzenie nożem 77-letniej kobiety. Do zdarzenia doszło w piątkowe południe przy ul. Sztabowej.
- Wrocławscy policjanci zatrzymali 15-latkę podejrzewaną o zaatakowanie nożem 77-letniej kobiety przy ul. Sztabowej.
- Poszkodowana seniorka trafiła do szpitala, a jej życiu nie zagraża niebezpieczeństwo.
- Sprawą nastolatki zajmie się sąd rodzinny, a policja dziękuje za pomoc w poszukiwaniach.
- Po więcej aktualnych informacji zapraszamy na RMF24.pl.
Zaatakowana seniorka trafiła do szpitala, gdzie udzielono jej pomocy - informowały media lokalne. Jej życiu nie zagraża niebezpieczeństwo.
Jak poinformowała Komenda Miejska Policji we Wrocławiu, dalsze czynności w sprawie prowadzone będą pod nadzorem prokuratury oraz sądu rodzinnego.
Policja przez kilka dni poszukiwała sprawczyni, publikując jej wizerunek i apelując o pomoc do mieszkańców.
Funkcjonariusze podziękowali wszystkim osobom, które przekazały informacje i udostępniały komunikaty dotyczące poszukiwanej nastolatki.