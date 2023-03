Do 10 lat więzienia grozi 35-latkowi zatrzymanego przez policjantów z Jeleniej Góry. Pomagał on w kradzieży aut, które znaleziono w dziupli na terenie powiatu karkonoskiego kilka tygodni temu. U mężczyzny zabezpieczono m.in. walizki ze sprzętem do kradzieży różnych samochodów.

Sprzęt, który zabezpieczono u zatrzymanego mężczyzny / Policja Zatrzymany to 35-letni mieszkaniec Włocławka. Sprzedał on sprzęt do wykorzystany do kradzieży dwóch aut na terenie Niemiec 53-letniemu mieszkańcowi Legnicy. Poinstruował go też, jak ma go używać. Na posesji 35-latka policjanci zabezpieczyli 39 urządzeń typu "walizka" oraz inny sprzęt służący do kradzieży samochodów. Wartość zabezpieczonego mienia oszacowano na 1,5 miliona złotych. Sprzęt zabezpieczony u mężczyzny / Policja Gorąca Linia RMF FM jest do Waszej dyspozycji! Przez całą dobę czekamy na informacje od Was, zdjęcia i filmy.



Zobacz również: Jak utrudnić złodziejowi kradzież auta? Radzi policyjny specjalista