Policjanci z Piszu (woj. warmińsko-mazurskie) interweniowali w jednym z miejscowych marketów, gdzie nietrzeźwy mężczyzna dokonał kradzieży produktów spożywczych o łącznej wartości 20 zł. W trakcie interwencji funkcjonariusze znaleźli przy nim też dwa nowe sportowe buty, które ukradł z pobliskiego sklepu obuwniczego. Co ciekawe - były to buty damskie, a w dodatku oba prawe i to w różnych rozmiarach. Sprawca trafił do policyjnego aresztu.