Do aresztu trafiły cztery osoby - w tym jedna kobieta - które brały udział w śmiertelnym pobiciu we Wrocławiu. Doszło do niego w sierpniu tego roku na osiedlu Grabiszyn. Brutalnie pobito tam kobietę i trzech mężczyzn - jeden z nich zmarł dwa miesiące później.

/ KMP Wrocław / Internet Do tragicznego w skutkach pobicia doszło 12 sierpnia tego roku na wrocławskim osiedlu Grabiszyn. Na jednym z podwórek brutalnie pobito cztery osoby w tym jedną kobietę. Jeden z pobitych mężczyzn zmarł dwa miesiące później. Policję o pobiciu powiadomili świadkowie. Teren, gdzie pobito 4 osoby nie był monitorowany. Mimo to, policjanci docierali do kolejnych świadków oraz osób mogących mieć istotne informacje w tej sprawie. Duża determinacja funkcjonariuszy pracujących nad tą sprawą oraz wiele wykonanych czynności, także operacyjnych doprowadziły w konsekwencji do namierzenia i zatrzymania osób podejrzewanych - informuje asp. Aleksandra Freus z Komendy Miejskiej Policji we Wrocławiu. / KMP Wrocław / Internet Cztery osoby podejrzewane o udział w pobiciu zatrzymano w tym miesiącu. Usłyszeli zarzuty: pobicia ze skutkiem śmiertelnym, naruszenia nietykalności oraz znieważenia z powodu różnic rasowych. Sąd zdecydował o tymczasowym aresztowaniu podejrzanych na 3 miesiące. Zobacz również: Potrącił śmiertelnie pieszego i uciekł. Zatrzymała go policja

