Sprawcy głośnego porwania we Wrocławiu oraz ich ofiara to osoby dobrze znane policji - ustaliła reporterka RMF FM Martyna Czerwińska. Cała trójka była wielokrotnie karana - m.in. za przestępstwa związane z narkotykami.

Policja na miejscu wypadku / JAROSLAW JAKUBCZAK/POLSKA PRESS/Polska Press / East News

W środowy poranek rozpędzony samochód, który uciekał przed radiowozami, uderzył w tramwaj na skrzyżowaniu ulic Hallera i Gajowickiej we Wrocławiu.

W aucie było dwóch mężczyzn podejrzewanych o porwanie, a w bagażniku pobity 34-latek. Mężczyzna zmarł w szpitalu.

Moment zderzenia auta z tramwajem Dolnośląska Policja /

Reporterka RMF FM ustaliła, że zarówno porwany, jak i porywacze to osoby wielokrotnie karane. Chodzi o przestępstwa związane z narkotykami, ale także naruszeniem nietykalności cielesnej funkcjonariuszy. Już wczoraj policja przekazała, że cała trójka to obywatele Polski.

Policja na miejscu wypadku / Maciej Kulczyński / PAP

Śledczy czekają z postawieniem zarzutów porywaczom na wyniki sekcji zwłok 34-latka. Dopiero wtedy będzie wiadomo, czy zmarł w wyniku pobicia, czy na skutek obrażeń odniesionych w wypadku.

Ofiara miała zostać brutalnie pobita w swoim mieszkaniu na Grabiszynku, a następnie wyprowadzona przed blok i wrzucona do bagażnika.

Rzeczniczka Prokuratury Okręgowej we Wrocławiu Karolina Stocka-Mycek przekazała RMF FM, że o całym zajściu policję poinformowała postronna osoba.