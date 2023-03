W Zieleńcu na Dolnym Śląsku w ostatnim czasie dopadało ponad 20 centymetrów śniegu. Czynne są prawie wszystkie nartostrady i wyciągi. Warunki narciarskie są obecnie najlepsze w tym sezonie. Niewykluczone, że potrwają do Wielkanocy 9-10 kwietnia.

Zdjęcie ilustracyjne / Shutterstock

Grzegorz Głód ze stacji Winterpol w Zieleńcu powiedział PAP, że niedawne opady śniegu powiększyły pokrywę na stokach o 20 centymetrów, co jest bardzo dobrym prognostykiem.



Obecnie warunki narciarskie są w Zieleńcu najlepsze w tym sezonie. Pracujemy ratrakami na wszystkich nartostradach i 28 ze wszystkich 31 jest dostępnych. Pracują też wszystkie wyciągi. Temperatura powietrza niemal idealna minus 4,5 stopnia Celsjusza. Narciarze są zadowoleni - powiedział Głód.



Ocenił, że panujący w Zieleńcu mikroklimat może pozwolić, by sezon narciarski trwał nie tylko do końca marca.



Wiele ze stacji już się nastawia i przygotowuje na to, że sezon narciarski potrwa do Wielkanocy 9-10 kwietnia. I to jest bardzo realne, biorąc pod uwagę obecną sytuację na stokach - dodał Głód.