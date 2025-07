Kierowców podróżujących między Wrocławiem a południową granicą Polski czekają duże zmiany. Droga ekspresowa S8, która już teraz łączy Białystok, Warszawę, Piotrków Trybunalski, Łódź i Wrocław, zostanie wkrótce wydłużona o kolejny odcinek prowadzący na południe w stronę Czech. Wojewoda dolnośląska wydała właśnie kluczową decyzję, która pozwala rozpocząć budowę fragmentu trasy między Jordanowem Śląskim a Łagiewnikami Zachód.

Trasa S8 Warszawa / ARKADIUSZ ZIOLEK/East News / East News

Decyzja o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej (ZRID) to jeden z najważniejszych kroków w procesie budowy nowych dróg. Oznacza ona nie tylko wyznaczenie terenu pod przyszłą trasę, ale także uruchomienie procedury wypłaty odszkodowań dla właścicieli nieruchomości przejętych pod inwestycję. Wyceny przeprowadzą rzeczoznawcy majątkowi, a środki trafią do zainteresowanych w ciągu 14 dni od uprawomocnienia decyzji.

Nowy odcinek - szczegóły projektu

Odcinek S8, który właśnie uzyskał zgodę na realizację, będzie miał długość 11,2 km i poprowadzi nowym śladem, na zachód od obecnej drogi krajowej nr 8. Trasa przebiegnie przez tereny gmin Jordanów Śląski i Łagiewniki, a jej wykonawcą została firma Budimex. Wartość kontraktu to imponujące 355,6 mln zł.

Mapa S8 Łagiewniki - Jordanów / GDDKiA/ GDDKiA /

W ramach inwestycji powstaną dwa kluczowe węzły drogowe: Łagiewniki Północ, który połączy S8 z drogami krajowymi nr 8 i 39, oraz Łagiewniki Zachód, integrujący trasę z drogą wojewódzką nr 384. To rozwiązanie ma nie tylko usprawnić ruch tranzytowy, ale także poprawić komunikację lokalną i dostępność regionu.

Na nowym odcinku powstaną dwa mosty pełniące funkcję przejść dla zwierząt, a także cztery wiadukty nad trasą. Dodatkowo przewidziano liczne przepusty i przejścia adaptowane dla fauny, co ma zminimalizować negatywny wpływ inwestycji na lokalny ekosystem.

Inwestycja podzielona na etapy

Budowa S8 na południe od Wrocławia została podzielona na siedem odcinków. Pięć z nich, o łącznej długości 55 km, jest już realizowanych w systemie "Projektuj i buduj". Wkrótce mają zostać wydane kolejne decyzje ZRID, dotyczące fragmentów między Kobierzycami a Jordanowem Śląskim.

Na trasie między Łagiewnikami Zachód a Niemczą trwa obecnie przetarg na wybór wykonawcy. Fragmenty pomiędzy Niemczą a Ząbkowicami oraz Ząbkowicami Śląskimi a Bardem mają już wybranych realizatorów. Na ponad 14-kilometrowym odcinku z Barda do Kłodzka trwają prace związane z uzyskaniem niezbędnych dokumentów środowiskowych, co jest kolejnym etapem przygotowań do rozpoczęcia budowy.