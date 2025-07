Dramatyczne wydarzenia wstrząsnęły ekskluzywnym kurortem Harbour Island na Bahamach. Na pokładzie superjachtu znaleziono częściowo rozebrane ciało 20-letniej stewardesy. Kobieta miała podcięte gardło. W tej sprawie zatrzymano mechanika pokładowego.

Makabra na luksusowym jachcie. Młoda stewardesa zamordowana (zdjęcie ilustracyjne)

Do tragedii doszło na luksusowym jachcie "Far From It" wartym 9,5 miliona funtów (ok. 47 mln zł), zacumowanym w porcie na Harbour Island.

W maszynowni jednostki odnaleziono częściowo rozebrane ciało 21-letniej Paige Bell. Jak ustalili śledczy, kobieta miała podcięte gardło oraz liczne obrażenia na ramionach, co może świadczyć o desperackiej próbie obrony przed napastnikiem.

Zatrzymanie podejrzanego mechanika

W sprawie zatrzymano 39-letniego mechanika pokładowego, obywatela Meksyku. Mężczyzna miał poważne obrażenia rąk.