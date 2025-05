Hala Stulecia we Wrocławiu, jeden z najbardziej rozpoznawalnych zabytków miasta, stała się tymczasowym schronieniem dla kilku tysięcy pszczół. Dzięki szybkiej reakcji pracowników i wsparciu specjalistów owady bezpiecznie trafiły w nowe miejsce.

Rój pszczół we Wrocławiu - zdjęcie ilustracyjne / Shutterstock

Pszczoły w centrum wydarzeń

Rój pszczół pojawił się na terenie Hali Stulecia w miejscu, gdzie na co dzień przebywa wielu ludzi i odbywają się liczne wydarzenia. Pracownicy obiektu, zaniepokojeni obecnością owadów, postanowili działać, by zapewnić bezpieczeństwo zarówno gościom, jak i samym pszczołom. W sieci pojawił się apel o wsparcie w "misji" przeniesienia roju.

"Halo Wrocław! Jest sprawa, jest misja! Przyleciało do nas kilka tysięcy pszczół - może komuś uciekły, a może po prostu marzyły o tym, żeby zamieszkać przy Pergoli. Nie wiemy, ale poszukujemy ich właścicieli lub osób, które profesjonalnie się nimi zaopiekują" - napisano w komunikacie.

Internauci szybko zidentyfikowali owady jako rój wędrowny. Wkrótce na miejscu pojawili się pracownicy wrocławskiego Ogrodu Zoologicznego, którzy profesjonalnie zajęli się pszczołami.

Dzięki interwencji ekspertów rój został bezpiecznie przeniesiony na teren po drugiej stronie ulicy, z dala od tłumów i wydarzeń odbywających się w Hali Stulecia. Zarówno goście obiektu, jak i pszczoły mogą teraz czuć się bezpiecznie.

Wędrowny rój pszczól

Wędrowny rój pszczół to grupa owadów, która opuszcza dotychczasowy ul i wyrusza w poszukiwaniu nowego miejsca do założenia gniazda. Zjawisko to jest naturalnym elementem życia pszczół i nazywane jest rójką.

Do rójki dochodzi najczęściej wiosną lub na początku lata, gdy w ulu jest dużo pszczół i pojawia się nowa królowa. Stara pszczela matka opuszcza ul wraz z częścią robotnic, tworząc właśnie wędrowny rój. Pszczoły tymczasowo osiadają w wybranym miejscu (np. na drzewie, budynku czy innym obiekcie), gdzie czekają, aż zwiadowcy znajdą odpowiednie miejsce na nowy ul.

Wędrowny rój pszczół jest zwykle łagodny i nie stanowi zagrożenia, jeśli nie jest niepokojony.

W takiej sytuacji najlepiej skontaktować się z pszczelarzem lub specjalistą, który bezpiecznie przeniesie rój w odpowiednie miejsce.