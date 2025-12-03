​Pożar we wrocławskiej hali produkcyjnej. O zdarzeniu poinformowało w środę biuro prasowe miasta. Z budynku ewakuowało się prawie 100 osób.

  • Po więcej aktualnych informacji zapraszamy na RMF24.pl

Zobacz również:

Pożar wybuchł w hali produkcyjnej przy ul. Kwiatkowskiego.

Zapaliły się filtry powietrza.

Na miejscu działa 7 zastępów straży pożarnej - poinformowało biuro prasowe wrocławskiego ratusza chwilę po godz. 23:00.

93 osoby samodzielnie opuściły budynek. Nikt nie został poszkodowany.

Pożar szybko opanowano. W pobliżu miejsca zdarzenia występuje duże zadymienie.

Służby proszą o omijanie okolicy.