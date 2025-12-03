Pożar we wrocławskiej hali produkcyjnej. O zdarzeniu poinformowało w środę biuro prasowe miasta. Z budynku ewakuowało się prawie 100 osób.
Pożar wybuchł w hali produkcyjnej przy ul. Kwiatkowskiego.
Zapaliły się filtry powietrza.
Na miejscu działa 7 zastępów straży pożarnej - poinformowało biuro prasowe wrocławskiego ratusza chwilę po godz. 23:00.
93 osoby samodzielnie opuściły budynek. Nikt nie został poszkodowany.
Pożar szybko opanowano. W pobliżu miejsca zdarzenia występuje duże zadymienie.
Służby proszą o omijanie okolicy.