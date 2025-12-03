Komisja etyki poselskiej nałożyła na prezesa PiS Jarosława Kaczyńskiego naganę i upomnienie za jego wypowiedzi podczas sierpniowej miesięcznicy smoleńskiej oraz za słowa skierowane do dziennikarza TVN24 Radomira Wita. Lider PiS nie stawił się przed komisją, by złożyć wyjaśnienia.

Jarosław Kaczyński ukarany przez komisję etyki poselskiej / Dawid Wolski/East News / East News

Dwie kary dla prezesa PiS

O decyzjach komisji poinformowała posłanka Ewa Schadler z Polski 2050. Jak przekazała, Jarosław Kaczyński został ukarany upomnieniem za nazwanie dziennikarza Radomira Wita "chamem" podczas sejmowej wymiany zdań 6 sierpnia.

Dodatkowo komisja nałożyła na niego naganę za obraźliwe słowa pod adresem osób sprzeciwiających się obchodom miesięcznicy smoleńskiej 10 sierpnia. Wówczas Kaczyński nazwał protestujących "śmieciami" i sugerował, że powinny się nimi zająć służby specjalne.

Ukaraliśmy pana posła Jarosława Kaczyńskiego zarówno upomnieniem, jak i naganą, ponieważ słowa, których użył a propos Radomira Wita, uznaliśmy za niegodne posła, jak i obrażanie ludzi słowami pod tytułem "śmieci" - podkreśliła posłanka Schadler.

Posłanka dodała, że prezes PiS po raz drugi nie pojawił się na posiedzeniu komisji, by złożyć wyjaśnienia w sprawie swoich wypowiedzi. Komisja uznała, że zarówno obrażanie dziennikarza, jak i uczestników protestu, jest niezgodne z etyką poselską.

PiS: Decyzja komisji to efekt prowokacji

Decyzję komisji skomentował poseł PiS Michał Wójcik, który nie zgodził się z ukaraniem Jarosława Kaczyńskiego. Gdyby obóz władzy chciał uspokoić emocje przy tej uroczystości, mógłby to zrobić jednym kiwnięciem palca, ale tego nie robi. Oni prowokują, dopuszczają do tego, żeby dochodziło do prowokacji, eskalacji emocji - stwierdził Wójcik.

Według niego, podczas miesięcznic smoleńskich pojawia się grupa osób, która "systematycznie prowokuje, obraża, wykrzykuje różne obelżywe hasła" w kierunku uczestników uroczystości.

Podczas obchodów miesięcznicy smoleńskiej 10 sierpnia Jarosław Kaczyński mówił o protestujących: "tu stoją ci, którymi powinny zająć się służby specjalne". Dodał, że "tego się tak panicznie boją i te śmiecie, które tu stoją". Wypowiedzi te spotkały się z krytyką ze strony opozycji i części opinii publicznej.