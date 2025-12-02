We wtorek wieczorem w ogniu stanął zabytkowy dworzec kolejowy w Lesznie Górnym w Lubuskiem. Budynek był opuszczony. Informację o pożarze otrzymaliśmy na Gorącą Linię RMF FM.
Ogień pojawił się około godz. 18.
Pożar bardzo rozwinięty. Zastaliśmy już na miejscu cały dach w ogniu. Mamy nadzieję, że po ugaszeniu i przeszukaniu budynku nie znajdziemy wewnątrz nikogo, że osoby, które tam przebywały prawdopodobnie wcześniej wyszły - powiedział po godz. 19 RMF FM brygadier Paweł Grzymała, rzecznik straży pożarnej w Żaganiu
Z ogniem walczy 11 strażackich zastępów.
Zabytkowy, dwukondygnacyjny budynek stacji kolejowej w Lesznie Górnym był opuszczony - informują lokalne media.
