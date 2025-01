Policja z Głogowa na Dolnym Śląsku poszukuje zaginionego 14-letniego Grzegorza Renkawa. Chłopiec 17 stycznia około godziny 14:30 wyszedł z domu, mówiąc, że jedzie do kolegi. Do chwili obecnej nie wrócił do miejsca zamieszkania.

Poszukiwany Grzegorz / Policja 14-letni Grzegorz ma ok. 164 cm wzrostu, waży ok. 50 kg, jest szczupły, ma krótkie włosy koloru ciemny blond. Chłopiec zaginął w piątek 17 stycznia. Ok. godz. 14:30 wyszedł z domu. Twierdził, że jedzie do kolegi. Dotąd nie wrócił do miejsca zamieszkania. Grzegorz ubrany był w kurtkę zimową z kapturem koloru musztardowego, spodnie dresowe marki Puma koloru ciemnozielonego, buty białe marki Nike oraz plecak. Każda osoba, która posiada jakąkolwiek informację na temat miejsca pobytu osoby zaginionej, proszona jest o przekazanie tej informacji do Komendy Powiatowej Policji w Głogowie ul. Obr. Pokoju 17 pod nr telefonu: 47 87 422 00, 47 87 422 01 lub pod nr alarmowy 112. Zobacz również: Chwile grozy w Głogowie. Kierowca wjechał na chodnik i próbował przejechać pieszych