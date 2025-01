Policja z Głogowa na Dolnym Śląsku poszukuje kierowcy, który na tamtejszej starówce próbował potrącić pieszych. Do zdarzenia doszło w sobotę wieczorem. Sprawca uszkodził przy tym kilka samochodów.

Kadr z jednego z filmów nadesłanych na Gorącą Linię RMF FM / Gorąca Linia RMF FM

Policja zabezpieczyła już monitoring. Ustaleni są świadkowie zdarzenia.

Zgłoszenie, które w nocy trafiło do głogowskich policjantów, dotyczyło agresywnego kierowcy, który miał uszkodzić kilka samochodów, a przede wszystkim próbował wjechać w pieszych.

Na filmach, które dostaliśmy na Gorącą Linię RMF FM, widać, jak kierowca wjeżdża na chodnik, po którym idą ludzie. Potem cofa po tym samym chodniku.

Kierowca taranował samochody w Głogowie Gorąca Linia RMF FM

Na miejsce udali się funkcjonariusze. Zastali trzy uszkodzone pojazdy, na miejsce przyjechał także zespół ratownictwa medycznego, ale nikt wtedy nie potrzebował pomocy medycznej - powiedziała dziennikarzowi RMF FM mł. asp. Natalia Szymańska z komendy powiatowej policji w Głogowie.

Funkcjonariusze apelują do osób, które mają jakiekolwiek informacje o tym zdarzeniu, by zgłosiły się do najbliższego komisariatu.

Kierowca taranował samochody w Głogowie Gorąca Linia RMF FM

Zobacz również: Dziecko wypadło z wyciągu w Białce Tatrzańskiej