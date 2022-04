Wioletta Nasiadek i Jolanta Milewska zwyciężyły w finale ogólnopolskiego XVII Konkursu Pielęgniarka Roku. Obie Panie pracują w Wojewódzkim Szpitalu Specjalistycznym przy ulicy Koszarowej we Wrocławiu. Zwycięstwo dał im projekt, który przyczynił się do poprawy bezpieczeństwa personelu i pacjenta w dobie pandemii.

/ Wojewódzki Szpital Specjalistyczny im. J.Gromkowskiego we Wrocławiu / Materiały prasowe

Panie otrzymały tytuł za realizację projektu "Zdrowie, profesjonalizm, nowoczesność - poprawa bezpieczeństwa personelu i pacjenta w dobie pandemii".

Chyba jeszcze tak do końca do nas nie dotarło, ale czujemy się świetnie. Jesteśmy bardzo szczęśliwe i zadowolone. Cieszymy się, że nasza praca przede wszystkim została doceniona. To co przedstawiłyśmy w projekcie, to po prostu nasza praca. To co czynimy dla dobra pacjenta w naszym szpitalu. Chcemy, żeby pacjent czuł się tam bezpiecznie - mówi Wioletta Nasiadek, jedna z wrocławskich pielęgniarek z tytułem Pielęgniarka Roku 2021.

Konkurs rozstrzygnięto 5 kwietnia 2022 roku. Jest cyklicznym wydarzeniem promującym zawód pielęgniarki. Jego cel to wyłanianie zespołów pielęgniarskich oraz ich liderów - osób o najlepszym przygotowaniu zawodowym, etycznym i zaangażowanych na rzecz środowiska pielęgniarskiego.