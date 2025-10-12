​Policja pod nadzorem prokuratury wszczęła śledztwo w sprawie śmiertelnego wypadku, do którego doszło w niedzielę podczas Rajdu Nyskiego. Nowe informacje zebrał reporter RMF FM Michał Dobrołowicz.

Wypadek podczas Rajdu Nyskiego, fot. Gorąca linia RMF FM

Samochód bmw wypadł z trasy na odcinku Stary Las, uderzył w drzewo i stanął w płomieniach - zginął 40-letni kierowca Artur Sękowski, jego pilot trafił do szpitala.

Policja zabezpiecza nagrania z trasy i przesłuchuje świadków, by ustalić dokładne okoliczności zdarzenia.

To drugi wypadek w trakcie rajdu. Dzień wcześniej samochód potrącił dwóch fotoreporterów, którzy - według policji - przebywali w niebezpiecznym miejscu oznaczonym tablicą ostrzegawczą.

Do śmiertelnego wypadku doszło w niedzielę przed południem na odcinku specjalnym Stary Las między miejscowościami Polski Świętów a Sucha Kamienica. Samochód biorący udział w Rajdzie Nyskim wypadł z drogi, uderzył w drzewo, a następnie się zapalił.

Zginął Artur Sękowski, 40-letni kierowca bmw, członek załogi numer 112 uczestniczącej w rundzie mistrzostw historycznych. Jak podali strażacy, spłonął w samochodzie. Jego pilot trafił do szpitala.

Organizatorzy niemal natychmiast podjęli decyzję o zakończeniu rajdu.

Jak dowiedział się reporter RMF FM Michał Dobrołowicz, śledczy skoncentrują się teraz na ustalaniu, co dokładnie wydarzyło się tuż przed wypadkiem.

Zabezpieczane są wszystkie nagrania z trasy - także te zrobione przez kibiców i obserwatorów rajdu. W okolicy było wielu świadków, którzy będą przesłuchiwani. To właśnie świadkowie ruszyli z pomocą tuż po tym, jak rajdowe bmw wypadło z trasy odcinka specjalnego między miejscowościami Świętów i Sucha Kamienica. Pilot z poparzeniami jest pod opieką lekarzy w szpitalu - ustalił Michał Dobrołowicz.