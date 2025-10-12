Do śmiertelnego wypadku doszło na szóstym odcinku specjalnym podczas Rajdu Nyskiego w niedzielne południe między miejscowościami Polski Świętów a Sucha Kamienica. Zginął Artur Sękowski, 40-letni kierowca bmw, członek załogi numer 112 uczestniczącej w rundzie mistrzostw historycznych. Pilot trafił do szpitala. Na Gorącą Linię RMF FM od jednego z naszych Słuchaczy dostaliśmy krótki film z tego tragicznego zdarzenia.
- W niedzielę podczas Rajdu Nyskiego doszło do tragicznego wypadku załogi numer 112.
- Samochód prowadzony przez 40-letniego Artura Sękowskiego wypadł z drogi i się zapalił. Kierowca zginął na miejscu.
- Pilot został przewieziony do szpitala.
- Organizatorzy podjęli decyzję o zakończeniu rajdu.
- To już drugi poważny wypadek na trasie Rajdu Nyskiego. W sobotę samochód wypadł z drogi i uderzył w fotoreporterów.
- Szczegóły tego dramatycznego zdarzenia, zdjęcia i nagranie z miejsca wypadku znajdziesz poniżej.
W niedzielę na odcinku specjalnym Rajdu Nyskiego "Stary Las" - w powiecie nyskim w gminie Głuchołazy na Opolszczyźnie - doszło do wypadku załogi numer 112. Samochód wypadł z drogi i zapłonął. Jak informuje dziennikarz RMF FM Wojciech Marczyk, pomimo udzielenia natychmiastowej pomocy na miejscu zginął 40-letni kierowca bmw Artur Sękowski. Pilot trafił do szpitala.
Z szacunku dla poszkodowanych, ich bliskich oraz całej społeczności rajdowej, organizatorzy podjęli decyzję o zakończeniu zawodów. Na miejscu zdarzenia pracują służby pod nadzorem prokuratora.
To już drugi wypadek na trasie Rajdu Nyskiego. W sobotę samochód wypadł z trasy i uderzył w fotoreporterów.