Do śmiertelnego wypadku doszło na szóstym odcinku specjalnym podczas Rajdu Nyskiego w niedzielne południe między miejscowościami Polski Świętów a Sucha Kamienica. Zginął Artur Sękowski, 40-letni kierowca bmw, członek załogi numer 112 uczestniczącej w rundzie mistrzostw historycznych. Pilot trafił do szpitala. Na Gorącą Linię RMF FM od jednego z naszych Słuchaczy dostaliśmy krótki film z tego tragicznego zdarzenia.

Tragiczny wypadek podczas Rajdu Nyskiego. Kierowca zginął na miejscu, 12 października 2025 / Nyska policja/Gorąca Linia RMF FM, zdjęcie nadesłane przez Słuchacza / Policja

W niedzielę podczas Rajdu Nyskiego doszło do tragicznego wypadku załogi numer 112.

Samochód prowadzony przez 40-letniego Artura Sękowskiego wypadł z drogi i się zapalił. Kierowca zginął na miejscu.

Pilot został przewieziony do szpitala.

Organizatorzy podjęli decyzję o zakończeniu rajdu.

To już drugi poważny wypadek na trasie Rajdu Nyskiego. W sobotę samochód wypadł z drogi i uderzył w fotoreporterów.

Szczegóły tego dramatycznego zdarzenia, zdjęcia i nagranie z miejsca wypadku znajdziesz poniżej.

Po więcej najnowszych informacji zapraszamy na RMF24.pl .

W niedzielę na odcinku specjalnym Rajdu Nyskiego "Stary Las" - w powiecie nyskim w gminie Głuchołazy na Opolszczyźnie - doszło do wypadku załogi numer 112. Samochód wypadł z drogi i zapłonął. Jak informuje dziennikarz RMF FM Wojciech Marczyk, pomimo udzielenia natychmiastowej pomocy na miejscu zginął 40-letni kierowca bmw Artur Sękowski. Pilot trafił do szpitala.

Z szacunku dla poszkodowanych, ich bliskich oraz całej społeczności rajdowej, organizatorzy podjęli decyzję o zakończeniu zawodów. Na miejscu zdarzenia pracują służby pod nadzorem prokuratora.

Śmiertelny wypadek podczas Rajdu Nyskiego Gorąca Linia RMF FM, słuchacz Krzysztof / RMF FM

/ Gorąca Linia RMF FM, słuchacz Krzysztof / RMF FM

/ Policja Nysa / Policja

/ Policja Nysa / Policja