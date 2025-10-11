​Do groźnego wypadku doszło na pierwszym odcinku specjalnym Rajdu Nyskiego w miejscowości Maciejowice. Jak informuje policja, jeden z samochodów biorących udział w imprezie sportowej wypadł z trasy i uderzył w kibiców.

Wypadek na trasie Rajdu Nyskiego. Samochód wypadł z trasy i uderzył w kibiców, fot. Policja w Nysie

Około godziny 15:30 na trasie Rajdu Nyskiego - odcinek OS1-OS2 w rejonie miejscowości Maciejowice - doszło do niebezpiecznego zdarzenia z udziałem pojazdu rajdowego - kierujący citroenem wjechał w osoby znajdujące się w miejscu oznaczonym jako niebezpieczne.

W wyniku zdarzenia poszkodowane zostały dwie osoby - jedna została przetransportowana do szpitala w Nysie karetką, a druga śmigłowcem LPR. Jedna doznała obrażeń kończyn, druga - miednicy.

Na miejscu pracowali policjanci z Wydziału Ruchu Drogowego oraz Wydziału Dochodzeniowo-Śledczego Komendy Powiatowej Policji w Nysie, którzy wykonywali czynności mające na celu wyjaśnienie dokładnych okoliczności tego zdarzenia.

Poszkodowanymi mają być dwaj fotoreporterzy, którzy dokumentowali przebieg rajdu.

Policja podkreśla, że osoby te stały na zakręcie, w miejscu oznaczonym tabliczką ostrzegawczą jako niebezpieczne. Trwa ustalanie dokładnych okoliczności wypadku. Rajd został wznowiony.