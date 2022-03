We Wrocławiu wydawane są tablice rejestracyjne zaczynające się od liter DW. Nieuchronnie zbliża się jednak ich koniec. To za sprawą wykorzystania wszystkich występujących po nich kombinacji cyfr i liter. Co dalej? Na początku nowych tablic zobaczymy litery DX.

/ Zdjęcie ilustracyjne / Shutterstock Od lat na początku tablic rejestracyjnych wydawanych we Wrocławiu widzimy DW. Po tych literach stosuje się pięć różnych kombinacji cyfr i liter. Przez ponad 20 lat wykorzystano już cztery kombinacje. Aktualnie kończą się powoli możliwości związane z ostatnią z nich. Do wydania pozostało ponad 130 serii, a każda z nich ma średnio po 891 tablic. Kiedy się skończą, Urząd Miejski rozpocznie wydawanie tablic z początkiem DX. Na ten moment trudno nam określić, kiedy przejdziemy wyłącznie na wyróżniki DX, ale miejmy nadzieję, że tego typu tablice rejestracyjne wystarczą nam na kolejnych kilkanaście lat. Z pomocą przychodzą nam przepisy. Obowiązują od stycznia 2022 roku i zezwalają na zachowanie dotychczasowego numeru rejestracyjnego oraz wykorzystanie go w kolejnych pojazdach - mówi Patryk Załęczny z Urzędu Miejskiego Wrocławia.

Tablice rejestracyjne, których początek to DX są od 2018 roku wydawane kierowcom motocykli. W przypadku samochodów po tych literach będzie początkowo 5 cyfr, a w kolejnych latach kombinacje ulegną zmianie, podobnie jak w przypadku stosowanych dziś tablic z DW.

Tak zwane białe blachy, czyli nowe tablice rejestracyjne dla pojazdów są wydawane w Polsce od ponad 20 lat. Początkowo były one oznaczone flagą Polski. Po wejściu naszego kraju do Unii Europejskiej, została ona zamieniona na flagę unijną.

