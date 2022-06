"Wrocławski abecadlik" w języku ukraińskim jest już w dystrybucji. Książka autorstwa Ewy i Pawła Pawlaków została przetłumaczona przez ukraińską pisarkę Katerynę Babkinę, która uciekła przed wojną do Wrocławia. Ma być prezentem dla dzieci z Ukrainy, które z powodu agresji Rosji mieszkają obecnie w Polsce.

"Wrocławski abecadlik" w języku polskim stworzyli Ewa i Paweł Pawlakowie jako prezent dla wszystkich nowonarodzonych wrocławianek i wrocławian. Od 2019 książka stanowi element Wyprawki Wrocławskiej, którą miasto wita każdego nowego mieszkańca. "Abecadlik" jest wydawany przez Wydawnictwo Warstwy działające w strukturach Wrocławskiego Domu Literatury.

To tam, już w pierwszych tygodniach wojny w Ukrainie, zapadła decyzja, by dzieci z Ukrainy przywitać tak samo jak dzieci polskie - dając im w prezencie tę właśnie książeczkę. O przetłumaczenie "Wrocławskiego abecadlika" poproszono Katerynę Babkinę, ukraińską pisarkę, laureatkę Literackiej Nagrody Europy Środkowej Angelus, która również uciekła z bombardowanego Kijowa ze swoją niespełna dwuletnią córeczką i obecnie mieszka we Wrocławiu.

Książeczka Pawlaków jest wyjątkowa. Niezwykłe, wyhaftowane ilustracje i litery tworzą opowieść o Wrocławiu, dzięki której najmniejsze dzieci oswajają się z książką, opowieścią i samym rytuałem czytania, a te nieco starsze uczą się przy okazji alfabetu - pisze magistrat w swoim komunikacie.

Rodzice i opiekunowie dzieci z Ukrainy, którzy obecnie mieszkają ze swoimi pociechami we Wrocławiu mogą już odebrać bezpłatny egzemplarz "Abecadlika" w Przejściu Dialogu (ul. Świdnicka 19, przejście podziemne). Ponadto Wrocławski Dom Literatury chce, by książeczki dotarły również do instytucji i organizacji niosącym pomoc ukraińskim dzieciom.

Mimo, że książka pomyślana jest jako prezent i będzie rozdawana bezpłatnie przede wszystkim we Wrocławiu i na Dolnym Śląsku, to Wrocławski Dom Literatury dopuszczana też możliwość sprzedaży części nakładu (innym samorządom, firmom, osobom fizycznym), tak by dochód z tej publikacji mógł dodatkowo zasilić akcję Books from Home, w ramach której zostaną wydane kolejne książki dla dzieci w języku ukraińskim - tym razem ich rodzima klasyka i publikacje nagradzane.



Wiemy jak ważne dla dzieci są codzienne rytuały, w tym czytanie. Jak wielkie znaczenie mają bajki i historie, które znają, które kojarzą im się z domem i bezpieczeństwem, które czytali w towarzystwie rodziców, dziadków czy przyjaciół ze szkoły. Chcemy je podarować tym dzieciom, dlatego uruchomiliśmy akcję Books from Home - tłumaczy Irek Grin, Dyrektor Wrocławskiego Domu Literatury.