Dramatyczne sceny rozegrały się na terenie dolnośląskiego Pieńska. Podczas próby zatrzymania podejrzanego o podpalenie, 43-letni mężczyzna zaatakował policjanta repliką miecza samurajskiego. Funkcjonariusz został raniony w rękę.

Replika miecza samurajskiego i zatrzymany 43-latek / Komenda Wojewódzka Policji we Wrocławiu /

Funkcjonariusze z Komendy Powiatowej Policji w Zgorzelcu interweniowali w jednym z lokali usługowo-handlowych na terenie Pieńska (pow. zgorzelecki, woj. dolnośląskie), gdzie - jak ustalili wcześniej - przebywa 43-latek podejrzewany o podpalenie peugeota.

Na widok funkcjonariuszy mężczyzna uciekł do wnętrza sklepu. Podczas próby zatrzymania podejrzany zaatakował biegnącego za nim policjanta repliką miecza samurajskiego, raniąc go w rękę. Finalnie napastnik został szybko obezwładniony i zatrzymany.

Mężczyzna zaatakował policjanta mieczem samurajskim Komenda Wojewódzka Policji we Wrocławiu /

Agresor został doprowadzony do prokuratury, gdzie usłyszał zarzuty zniszczenia mienia oraz czynnej napaści na policjanta. Decyzją sądu został tymczasowo aresztowany.

Informację o zdarzeniu przekazała w poniedziałek Komenda Wojewódzka Policji we Wrocławiu.