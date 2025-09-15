Dwie osoby zostały poszkodowane w wypadku, do jakiego doszło w poniedziałek na autostradowej obwodnicy Krakowa. Korek w stronę Katowic przed godz. 9 miał 12 kilometrów.

Potężne utrudnienia na obwodnicy Krakowa (Zdjęcie ilustracyjne) / Tytus Żmijewski / PAP

Do wypadku doszło na A4, na wysokości zjazdu do centrum miasta, na jezdni w kierunku Rzeszowa. Jak dowiedział się reporter RMF FM Maciej Sołtys, zderzyły się tam dwa samochody osobowe, a dwie osoby zostały poszkodowane.

Skutki wypadku były odczuwalne na trasie w obu kierunkach.

Przed godz. 9 rano zator w stronę Podkarpacia zaczynał się już na bramkach w Balicach i miał około 8 kilometrów. W kierunku Katowic korek miał wtedy 12 kilometrów.

Jak poinformowała GDDKiA, utrudnienie skończyło się jeszcze przed godz. 10:00.