Wrocławscy policjanci prowadzą poszukiwania 41-letniej Magdaleny Majtyki, która zaginęła 4 marca. Kobieta ostatni raz była widziana w swoim miejscu zamieszkania przy ul. Iwaszkiewicza. Funkcjonariusze apelują do wszystkich osób, które mogą posiadać jakiekolwiek informacje na temat jej obecnego miejsca pobytu, o pilny kontakt.

/ Policja Wrocławska /

Zgłoszenie o zaginięciu Magdaleny Majtyki wpłynęło do wrocławskiej policji 4 marca. Kobieta wyszła z domu i od tego czasu nie nawiązała kontaktu z rodziną ani znajomymi.

Rysopis i znaki szczególne

Zaginiona ma około 160 cm wzrostu, szczupłą budowę ciała, rude lub kasztanowe włosy oraz szare oczy.

W dniu zaginięcia ubrana była w jeansowe spodnie, czerwony sweter i miała przy sobie dużą torbę na ramię. Charakterystycznym znakiem szczególnym są piegi w okolicach nosa.

/ Policja Wrocławska /

Osoby, które widziały Magdalenę Majtykę lub posiadają jakiekolwiek informacje na temat jej miejsca pobytu, proszone są o pilny kontakt z policją.

Można dzwonić pod numer alarmowy 112, zgłosić się do najbliższej jednostki policji lub bezpośrednio skontaktować się z Komisariatem Policji Wrocław - Krzyki pod numerem telefonu 47 87 116 00.

Każda, nawet pozornie nieistotna informacja, może okazać się kluczowa dla odnalezienia zaginionej. Policja zapewnia anonimowość wszystkim osobom przekazującym informacje.

Apel męża aktorki

O zaginięciu aktorki poinformował jej mąż Piotr Bartos, dyrektor artystyczny Kinomural we Wrocławiu. W mediach społecznościowych zaapelował o pomoc w poszukiwaniach kobiety.

Magdalena Majtyka to aktorka teatralna i filmowa oraz choreografka. Pracowała w Teatrze Polskim we Wrocławiu. Znana jest z takich filmów jak "Pan Samochodzik i Templariusze" czy "Kabaret śmierci". Występowała też w serialu "Sprawiedliwi - Wydział Kryminalny" i grała epizodyczne role w "Breslau", "1670", "Skazana", "Na dobre i na złe".