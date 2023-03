Policjanci wspólnie z ITD, Strażą Graniczną i Służbą Celno-Skarbową przeprowadzili we Wrocławiu całonocną akcję kontroli kierowców świadczących usługi przewozu osób "na aplikację". Zatrzymano kierujących z aktywnym zakazem prowadzenia pojazdów oraz 11 posiadających środki zabronione - informuje Komenda Wojewódzka Policji.

/ KWP Wrocław / Policja

W piątkową noc (3.03) w centrum Wrocławia oraz w rejonie klubów i dyskotek funkcjonariusze kontrolowali kierowców zajmujących się przewozem osób na tzw. aplikację. Mundurowi sprawdzali między innymi stan techniczny pojazdów, trzeźwość i uprawnienia kierujących, legalność okazywanych dokumentów oraz pobytu obcokrajowców na terenie Polski - przekazują w komunikacie dolnośląscy policjanci.

Funkcjonariusze drobiazgowo kontrolowali także posiadanie stosowanych licencji na przewóz osób. Każdy z kierowców weryfikowany był w policyjnych bazach danych, co pozwala na identyfikację osób poszukiwanych, nielegalnie przebywających na terenie naszego kraju czy takich, którzy wsiedli za kierownicę auta, pomimo posiadania aktywnego zakazu prowadzenia pojazdu czy braku uprawnień - dodano w przesłanej mediom informacji.

13 zatrzymanych

Jak informuje policja - podczas akcji wylegitymowano łącznie 421 osób i skontrolowano 223 pojazdy wykorzystywane do przewozu osób. Zatrzymano 13 kierowców - za prowadzenia pojazdu pomimo aktywnego zakazu sądowego, posiadanie środków zabronionych oraz posługiwanie się fałszywym dokumentem.

/ KWP Wrocław / Policja

Mundurowi zatrzymali ponadto blisko 20 dowodów rejestracyjnych w związku ze złym stanem technicznym, brakiem badań technicznych czy uchybieniami w zakresie oznakowania pojazdów wykorzystywanych do przewozu osób. Wystawiono również ponad 30 mandatów karnych oraz sporządzono 5 wniosków o ukaranie do sądu - wylicza asp. Aleksandra Pieprzycka z KWP we Wrocławiu.

Okazało się też, że 2 kierowców nie miało licencji na przewóz osób. Muszą się teraz liczyć z karami do 12 tysięcy złotych.