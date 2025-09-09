Niewybuch z czasów II wojny światowej znaleziono w poniedziałek wieczorem w Bratysławie. Od rana trwa ewakuacja części śródmieścia słowackiej stolicy.

Zablokowany jest ruch samochodów i autobusów oraz zamknięty został jeden z mostów nad Dunajem. Policja zakłada, że bomba lotnicza, której detonacja nie nastąpiła, zostanie wywieziona poza teren miasta lub zlikwidowana na miejscu do godz. 12.

Na miejsce wezwano policję i saperów. "Ustalono, że jest to ważąca 500 funtów (ok. 230 kg - red.) bomba lotnicza pochodząca z okresu II wojny światowej" - poinformowała policja. Pirotechnicy zabezpieczyli bombę w celu jej unieszkodliwienia.

Ewakuacja nie objęła starówki i turystycznego centrum miasta. Władze zapewniły mieszkańców, że nie grozi im żadne niebezpieczeństwo. Nie podano, ilu osób dotyczy nakaz ewakuacji.

Niewybuch znaleziono w okolicy wybudowanego w ostatnich latach centrum handlowo-biurowego. Kompleks ten powstał na terenach, gdzie w czasie II wojny światowej działała rafineria Apollo pracująca na rzecz gospodarki Niemiec.

W 2021 r. w tym rejonie znaleziono podobny niewybuch i ewakuowano dworzec autobusowy i kilka przyległych ulic.

