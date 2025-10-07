Nieprzejezdna jest ulica Kopernika w centrum Krakowa. Znaleziono tam niewybuch.
Niebezpieczny obiekt znaleziono w trakcie prac budowlanych na terenie kompleksu Uniwersytetu Jagiellońskiego.
W związku ze znaleziskiem ewakuowano około 40 osób.
Niewybuch został zabezpieczony przez policyjnych pirotechników.
