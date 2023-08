Karkonoski Park Narodowy ruszył z kampanią społeczną "Głowa do Góry!". Chodzi w niej głównie o podkreślenie wyjątkowości Karkonoszy. Ich wartości przyrodniczej i krajobrazowej. Kampania jest też apelem o szacunek oraz dbałość o piękno przyrody.

/ Karkonoski Park Narodowy / Facebook

Możemy naprawdę zrobić wiele, stosując się do kilku prostych reguł. Takich jak pozostanie na szlaku i trzymanie się wyznaczonych szlaków turystycznych. Nie piknikowanie na naszych pięknych murawach, czyli nie korzystanie w celach rekreacyjnych z miejsc, które nie są do tego przystosowane - mówi Karolina Dobrowolska-Martini z Karkonoskiego Parku Narodowego.

Kolejna rzecz to wędrowanie od świtu do zmierzchu. Wiemy, że karkonoskie wschody słońca i zachody są przepiękne w wyższych partiach gór, ale musimy pamiętać o tym, że dla karkonoskiej flory i fauny to jest dom i musimy zapewnić przyrodzie po prostu ten oddech. Czas odpoczynku - dodaje.

Kampania będzie trwałą do końca października. Jest skierowana do turystów, mieszkańców regionu, sportowców, miłośników Karkonoszy. Plakaty i bilbordy zobaczymy w trzech miastach - Warszawie, Wrocławiu i Poznaniu.

Jednocześnie w ramach kampanii prowadzone są zajęcia edukacyjne oraz wycieczki terenowe "Góry na okrągło" dla rowerzystów lub "Weekend bez Śnieżki" dla turystów pieszych - informuje KPN. Jej elementem są też spoty radiowe i spotkania na szlaku z turystami oraz utworzenie galerii wspólnych zdjęć z kampanijnymi hasłami w tle.