Wzrósł bilans ofiar karambolu, do którego doszło w sobotę na S8, za zjazdem Oleśnica Zachód na Dolnym Śląsku. W sumie w wyniku wypadku zginęły cztery osoby.

Cztery osoby zginęły w wypadku na S8 pod Oleśnicą / KP PSP w Oleśnicy /

Do tego koszmarnego wypadku doszło w sobotę około godziny 10 rano na trasie S8 na wysokości Oleśnicy. Z ustaleń policji wynika, że 58-letni obywatel Litwy, kierowca ciężarówki, prawdopodobnie zasnął za kierownicą i wjechał w tył osobowej skody.

Ta z kolei wpadła na znajdującego się przed nią peugeota, a następnie na kolejną ciężarówkę.

Na miejscu zginęły dwie osoby, które jechały skodą - kierowca i pasażer. O śmierci trzeciej poinformowano po kilku godzinach. Później okazało się także, że zmarła czwarta poszkodowana.

Samochodem marki Skoda podróżowały cztery osoby. Kierowca, 69-letni mężczyzna, oraz 73-letni pasażer zginęli na miejscu. Dwie pasażerki zostały w ciężkim stanie przetransportowane do szpitala, niestety ich życia nie udało się uratować. To kobiety w wieku 60 i 63 lat - poinformowała asp. szt. Bernadeta Pytel, oficer prasowa Komendy Powiatowej Policji w Oleśnicy.

/ KPP Oleśnica /

58-letni kierowca ciężarówki został zatrzymany. O jego dalszym losie zadecyduje sąd. Być może stanie się to jeszcze dzisiaj. Śledztwo w sprawie wypadku prowadzi prokuratura.