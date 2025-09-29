Od poniedziałku w Gdyni obowiązują nowe zasady odbioru odpadów komunalnych. Zmiany obejmują m.in. sposób segregacji bioodpadów i odbiór odpadów wielkogabarytowych. Wraz z nowymi przepisami mieszkańcy muszą liczyć się także z podwyżkami opłat.

Od poniedziałku (29.09) w Gdyni zaczynają obowiązywać nowe zasady dotyczące odbioru odpadów komunalnych. Chodzi m.in. o segregację bioodpadów, harmonogram wywozu odpadów wielkogabarytowych oraz częstotliwość odbioru niektórych frakcji.

Niestety, to oznacza także podwyżki opłat za wywóz śmieci.

Segregacja bioodpadów – koniec z foliówkami

Jedną z najważniejszych zmian jest nowy sposób segregacji odpadów bio-kuchennych.

Od teraz resztki spożywcze, nabiał czy ręczniki papierowe należy wyrzucać do brązowego pojemnika wyłącznie luzem lub w workach kompostowalnych. Nie będzie można już używać zwykłych foliowych worków.

Odpady wielkogabarytowe – nowe harmonogramy i obowiązek zgłoszenia

Zmienia się także sposób odbioru odpadów wielkogabarytowych. W zabudowie do czterech lokali takie odpady będą odbierane raz na cztery tygodnie, w wyznaczonych terminach.

Konieczne jest jednak wcześniejsze zgłoszenie przez formularz na stronie wyrzucamto.pl lub telefonicznie pod numerem 58 527 32 90. W przypadku budynków powyżej czterech lokali odbiór będzie odbywał się raz w tygodniu, również po wcześniejszym zgłoszeniu.

Firmy wywozowe będą odbierać osobno drewno, np. płyty meblowe czy deski, oraz pozostałe odpady wielkogabarytowe, takie jak sofy, materace, pufy czy dywany. Nowością jest także możliwość bezpłatnego oddania do 8 zużytych opon w roku kalendarzowym.

Zmiany w odbiorze innych frakcji i popiołu

Od poniedziałku odpady frakcji „pozostałości po segregacji” z budynków do czterech lokali będą odbierane raz na dwa tygodnie. Z kolei poza sezonem grzewczym (od 15 maja do 1 października) popiół będzie odbierany na zgłoszenie mieszkańca, maksymalnie co osiem tygodni.

Pojemniki na popiół muszą być wyposażone w kółka.

Wyższe opłaty za odbiór śmieci

Od października mieszkańcy Gdyni zapłacą więcej za odbiór odpadów komunalnych. Średnia podwyżka wyniesie 19 procent.

Nowe stawki zależą od wielkości gospodarstwa domowego:

Gospodarstwa do 45 m kw. – 38 zł (o 6 zł więcej)

Mieszkania od 45 do 60 m kw. – 69 zł (o 11 zł więcej)

Gospodarstwa od 60 do 80 m kw. – 81 zł (o 13 zł więcej)

Mieszkania powyżej 80 m kw. – 101 zł (o 16 zł więcej)

Władze miasta podkreślają, że nowe zasady mają na celu poprawę wskaźników przygotowania odpadów komunalnych do ponownego użycia i recyklingu.